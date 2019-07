Döbeln

Am Montagmorgen ist in Döbeln eine 18-Jährige offenbar von einem 41-jährigen Mann angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Beamten und Rettungskräfte die junge Frau mit „schwerwiegenden Verletzungen“ vor, nachdem sie einem Notruf aus einer Wohnung an der Givoser Straße nachgingen.

Nach bisherigen Ermittlungen ergibt sich folgendes Bild: „Ein 41-Jähriger verschaffte sich widerrechtlich Zutritt in die Wohnung. Es kam zum Streit mit der 18-Jährigen, der schließlich eskalierte“, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz. Dabei soll der Mann die Frau unvermittelt angegriffen und verletzt haben.

Vermieter geht dazwischen

Ein weitere Eskalation konnte nach Angaben der Polizei schließlich der beherzte Eingriff des Mieters verhindern, der sich zwischen die beiden stellte. „Während der Mieter die Geschädigte versorgte, flüchtete der Tatverdächtige aus der Wohnung in unbekannte Richtung“, teilt die Polizei weiter mit. Das Opfer sei anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Die Beamten haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung bereits aufgenommen und in diesem Zuge mehrere bekannte Anlaufstellen des Tatverdächtigen überprüft. Auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz. „Dieser verfolgte eine Spur von der Unnaer Straße in Richtung Dresdner Straße bis zu einem Parkplatz“, beschreiben die Beamten. Alle bisher ergriffenen Maßnahmen blieben bisher jedoch ohne Erfolg.

Von ap/DAZ