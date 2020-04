180 Bohrpfähle auf 160 Meter

Döbeln

Bis Weihnachten soll die Flutmulde in Döbeln komplett funktionsfähig sein. Seit dieser Woche wird deshalb wieder mit einem riesigen Bohrgerät direkt vor der Glasfassade des Autohauses Döbeln gebohrt. Auf 160 Metern Länge kommen an dieser innenstädtischen Uferseite noch einmal 180 Betonbohrpfähle mit einem Durchmesser von je einem Meter 13,50 Meter tief in die Erde. Die zueinander etwas versetzten Betonpfähle bilden dann eine Flutschutzmauer.

„Wir hatten eigentlich in dem engen Bereich vor den Häusern geplant, die Fundamente wieder in einem Betoninjektionsverfahren zu sichern, wie wir es erstmals beim Griechen an der Brücke Straße des Friedens angewendet haben. Doch das funktionierte hier technologisch nicht. So haben wir ein Plateau für das Bohrgerät aufgeschüttet und errichten auch hier eine Bohrpfahlwand“, erklärt Axel Bobbe, Betriebsleiter bei der Landestalsperrenverwaltung.

Auf 160 Metern Länge werden jetzt im letzten Bauabschnitt der Flutmulde in Döbeln nochmals 180 Bohrpfähle in den Boden gebracht. Quelle: Sven Bartsch

Drei Terrassen bis zum Ufer

Seit Jahresbeginn waren die Bauleute auf der in Fließrichtung linken Flussseite mit Erd- und Schalungsarbeiten beschäftigt. Jetzt sind am anderen Ufer von der Brücke in der Bahnhofstraße bis zum Zusammenfluss von Flutgraben und Muldenarm die letzten 230 Meter des Flutgrabens im Bau. Im letzten Teil werden monolithische Stützwände aus Stahlbeton gebaut. Auch die mit der Stadt ausgehandelte Abtreppung und Ufergestaltung kommt in diesem Bereich. Dabei sollen drei zum Flussufer abfallende Terrassen entstehen.

„Jetzt ist erst einmal das Ziel, im September die Bohrarbeiten abzuschließen und bis Jahresende den Flutgraben funktionsfähig zu bekommen. Das heißt bis Weihnachten sind alle Hindernisse daraus entfernt“, sagt Axel Bobbe.

Anfang 2021 sollen dann noch Bäume gepflanzt und das Umfeld der Anlagen hübsch gemacht werden.

Als nächstes entlang der Wappenhenschanlage

Nach Fertigstellung der Flutmulde soll als nächster Bauabschnitt der Bereich zwischen der neuen Muldenbrücke in Sörmitz und der Oberbrücke, entlang der Wappenhenschanlage mit Flutschutzmaueren versehen werden. Dafür hat die Landestalsperrenverwaltung alle Mittel zusammengekratzt und Planung sowie Statik fertiggestellt. Ausgeschrieben werden kann, das neue Projekt aber erst, wenn die gesamten Gelder dafür freigegeben sind. Die sollen aus dem neuen Förderprogramm für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union bereit gestellt werden.

Das hofft man auch in Döbeln, wo beim Hochwasser 2020 die Hälfte des bebauten Stadtgebietes unter Wasser stand und die Fluten der Mulde bis zu 3,50 Meter hoch in der Innenstadt standen. Zeitnah hoffen die Stadt und vor allem die Innenstadthändler, darauf dass nun auch der Rest des Flutschutzes entlang des natürlichen Muldearmes weitergebaut werden kann.

Das steht zum Hochwasserschutz im Koalitionsvertrag

Im Koalitionsvertrag, den CDU, SPD und Grüne nach der Landtagswahl im September 2019 geschlossen haben steht dazu: „ Hochwasserschutz ist eine Generationenaufgabe, der wir uns weiterhin intensiv widmen. Das Hochwasserschutzprogramm wird deshalb unter besonderer Berücksichtigung der Schaffung von Retentionsflächen, insbesondere durch Deichrückverlegungen, fortgesetzt und die dafür erforderlichen finanziellen Mittel werden bereitgestellt. Gemeinsam mit den Akteuren vor Ort entwickeln wir abgestimmte Strategien zum Wasserrückhalt in der Fläche.“ Weiter heißt es: „Wir treten für einen vorbeugenden Hochwasserschutz ein, der die Balance zwischen baulich, technischen Lösungen und natürlichem Wasserrückhalt einhält.“

Pessimisten in Döbeln befürchten, dass unter dem grünen Umweltminister Wolfram Günther die finanziellen Prioritäten zulasten des baulichen Hochwasserschutzes in Döbeln verschoben werden könnten.

Hintergrund Hochwasser in Döbeln In Döbeln wurde beim Augusthochwasser 2002 fast die Hälfte des bebauten Stadtgebietes überschwemmt. Die Innenstadt stand teilweise mehr als 3,50 Meter unter Wasser. Nach dem Hochwasser mussten 37 Häuser vollständig abgerissen werden. Der Gesamtschaden lag bei rund 150 Millionen Euro. Nach dem Hochwasser 2002 ließ der Freistaat Sachsen Hochwasserschutzkonzepte für sämtliche Fließgewässer erster Ordnung erstellen – darunter auch für die Mulden. Das Projekt „ Freiberger Mulde, Hochwasserschutz Döbeln“ wurde einer hohen Dringlichkeit zugeordnet. Die Kosten dafür liegen insgesamt bei rund 90 Millionen Euro.

