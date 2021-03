19-Jährige sprüht Polizisten in Döbeln Pfefferspray ins Gesicht

Döbeln

Die Polizei war Montagnacht, gegen 23 Uhr, wegen Lärmbeschwerden in ein Mehrfamilienhaus an der Straße des Friedens in Döbeln gerufen worden. Als drei Polizeibeamte dort eintrafen, hörten sie laute Musik aus einer Wohnung und suchten diese auf. Die Mieterin (19) zeigte sich zwar zunächst uneinsichtig, drehte aber schließlich die Lautstärke herunter. Ihre Bekannte (20), die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, war damit offenbar nicht einverstanden und beleidigte die Polizisten. Für sie folgte eine Anzeige wegen Beleidigung, gegen die Mieterin gab’s eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Frauen wollten flüchten

Wenige Minuten nachdem die Beamten das Mehrfamilienhaus verlassen hatten, ging ein erneuter Anruf im Polizeirevier ein. Die jungen Frauen sollten demnach gegen die Wohnungstür der Frau schlagen, die die Polizei gerufen hatte. Die Polizisten kehrten zurück. Um die Situation zu klären, erteilten sie der 20-Jährigen einen Platzverweis und begleiteten sie aus dem Haus. Die Mieterin folgte ihrer Bekannten und den Polizeibeamten. Als alle das Haus verlassen hatten, zog die 19-Jährige plötzlich ein Pfefferspray und sprühte einem Beamten (59) ins Gesicht. Danach versuchte das Duo zu flüchten, konnte jedoch durch die anderen zwei Polizisten gestellt werden. Dabei sprühte die 19-Jährige erneut Pfefferspray in das Gesicht eines weiteren Beamten (31). Letztlich konnte sie festgenommen und zusammen mit ihrer Bekannten in ein Polizeirevier gebracht werden. Die betroffenen Beamten erlitten leichte Verletzungen, wobei der 31-Jährige ärztlich versorgt werden musste. Bei der Durchsuchung der unter Alkoholeinfluss stehenden Frauen fand eine Beamtin bei der jüngeren ein verbotenes Messer.

Die Polizei fertigte nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die beiden Deutschen wurden nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Von daz/obü