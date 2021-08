19-Jähriger rammt Schilder und macht sich aus dem Staub

Roßwein/Döbeln

Am Sonntagvormittag wurde die Döbelner Polizei durch einen Mann per Telefon über beschädigte Verkehrszeichen und Fahrzeugteile im Straßengraben an der S34 informiert. Eine Überprüfung bestätigte die Mitteilung. Die vorgefunden Spuren wiesen darauf hin, dass ein Auto die S34 aus Richtung Roßwein in Richtung Troischau befuhr und kurz vor der Ortslage Troischau in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei wurden zwei Verkehrszeichen sowie zwei Leitpfosten beschädigt. Das Auto befand sich nicht mehr vor Ort, der unbekannte Fahrzeugführer war offensichtlich weiter gefahren. Die im Straßengraben vorgefundenen Fahrzeugteile konnten aber einem Pkw Honda zugeordnet werden.

Beschädigtes Auto in Döbeln gefunden

Dieselben Beamten, die nun den Unfall aufnahmen, hatten am Morgen bei ihrer Streifentätigkeit in Döbeln einen beschädigten Pkw Honda, abgestellt auf einem Parkplatz, bemerkt. Die Überprüfung an diesem Fahrzeug ergab, dass die Schäden zu dem Unfallbild in Roßwein passen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich insgesamt auf etwa 3.500 Euro. Anhand des Kennzeichens konnte der Halter ausfindig gemacht werden und im Zuge der Ermittlungen auch der Fahrer des Honda zur Unfallzeit.

Es handelt sich dabei um einen 19-jährigen Mann, der augenscheinlich unverletzt geblieben war. Offenbar stand er jedoch unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheines sowie Anzeigen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Trunkenheit im Verkehr.

Von DAZ