Striegistal

Ist am Mittwoch am Ortseingang des Striegistaler Ortsteils Mobendorf eine Mopedfahrerin abgedrängt worden? Dieser Frage geht derzeit die Polizei nacht. Wie die Beamten mitteilen, war die 19-jährige Mopedfahrerin gegen 19.55 Uhr auf der Richard-Wiltzsch-Straße unterwegs, als ihr ein Auto entgegen kam. Das war offenbar so weit mittig auf der Fahrbahn unterwegs, dass die 19-Jährige ausweichen musste, von der Fahrbahn abkam und stürzte. Die Frau musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unbekannte fuhr weiter in Richtung Mobendorf.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem bisher unbekannten Fahrer des Pkw machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Mittweida telefonisch unter der Nummer 03727/980 0 entgegen.

Von ap/DAZ