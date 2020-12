197 Neuinfektionen und 24 neue Todesfälle im Landkreis Mittelsachsen

Döbeln

In Mittelsachsen wurden am Dienstag 197 weitere Fälle registriert. Dabei gab es seit März 8800 positive Befunde, die sich auf den Altkreis Mittweida mit 3152, den Altkreis Freiberg mit 4286 und den Altkreis Döbeln mit 1360 Fällen verteilen. 185 Patienten werden in mittelsächsischen Kliniken behandelt, 14 beatmet. 24 neue Todesfälle meldet das Gesundheitsamt am Dienstag. 18 Frauen (73 bis 99 Jahre alt) und sechs Männer (68 bis 94 Jahre alt). Somit wurden 88 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in Mittelsachsen registriert.

Landrat begrüßt Ankündigung

Landrat Matthias Damm begrüßt die Ankündigung der Gesundheitsministerin Köpping in der Pressekonferenz, die Corona-Schutzverordnung für den Bereich Einkauf zu verändern. Hierbei soll nochmals genau definiert werden, was für Einkaufsmärkte mit einem sogenannten Mischsortiment, welche also Lebensmittel und andere Artikel anbieten, gilt. „Die Präzisierung der Corona-Schutzverordnung schafft dann also eine eindeutige Rechtssicherheit“, so Damm. Hintergrund ist: In der Pressekonferenz wurde durch den Staatssekretär Dr. Mangold angekündigt, dass entgegen des bisherigen Verständnisses nun das gesamte Sortiment eines Geschäfts verkauft werden darf. Voraussetzung: Das Sortiment musste am Stichtag, dem 15. Dezember, zu mehr als 50 Prozent aus Waren oder Dienstleistungen der Grundversorgung oder des täglichen Bedarfs bestehen. Dies ist aktuell in der Corona-Schutzverordnung nicht so eindeutig geregelt, außerdem wurde der Fragen-Antwort-Katalog auf der Internetseite des Freistaates bislang nicht angepasst. „Das birgt schon rechtlich eine gewisse Unsicherheit. Deshalb ist die Entscheidung richtig, dies in der Corona-Schutzverordnung zu regeln“, so Damm. Eine entsprechende Allgemeinverfügung des Landkreises ist derzeit nicht geplant. Derzeit gelten die kommunizierten Hinweise vom Freitag: https://www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/neuigkeiten/wichtiger-hinweis-zur-oeffnung-von-geschaeften.html

Mehr Personal fürs Gesundheitsamt

Im Rahmen eines Pressegesprächs blickte die Landkreisverwaltung auf das Jahr 2020. Dort äußerte Landrat Matthias Damm, wie besorgt er über die kritische Lage in den Kliniken sei und rief die Menschen in Mittelsachsen auf, sich auch über die Weihnachtsfeiertage an die Hygienevorschriften und die aktuellen Regelungen zu halten. „Corona bringt viele Bereiche an Grenzen: Krankenhäuser, Eltern, Wirtschaft und Kultur. Die Liste ist lang und ich denke, dieses Jahr wird prägend sein“, so Damm. Er bedankte sich für den Einsatz des Personals in den Kliniken, der Pflege und dem Rettungsdienst. Außerdem kündigte er weiteres Personal für die Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt an, entsprechende Räume und die nötige Technik würden derzeit vorbereitet. Matthias Damm: „Es ist ein anderes Weihnachten für uns alle. Trotz dieser Umstände wünsche ich den Mittelsachsen ein ruhiges und besinnliches Fest“.

Bitte an Religionsgemeinschaften

Landrat Matthias Damm wendet sich an die Vertreter der Religionsgemeinschaften. Ein entsprechender Brief wird auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht. Darin geht er auf die aktuelle Situation ein und hat die Kontaktbeschränkung als wirksame Methode beschrieben, um die Ausbreitung zu verlangsamen. In vielen Kirchgemeinden werden der Gottesdienst oder das Krippenspiel bereits nicht als Präsenzveranstaltungen durchgeführt. In einigen Fällen wird auf entsprechende digitale Formate zurückgegriffen, die sich bereits während der ersten Welle der Pandemie bewährt haben. „Ich appelliere nachdrücklich dafür, das Grundrecht auf Religionsausübung unter den beschriebenen Umständen möglichst nur im Familienverband auszuüben. Raum zur Begegnung sollte nur unter Beachtung strenger Hygieneauflagen und ausnahmsweise bereitgehalten werden“, heißt es in dem Schreiben. Außerdem bedankte er sich für das unermüdliches Mitwirken beim Erhalt des menschlichen Zusammenhalts.

Von Thomas Sparrer