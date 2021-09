Limmritz

„So könnte jeder Sommer sein“, sagt Matthias Schnek. Der 48-jährige Forellenzüchter aus dem Töpelwinkel ist sicher einer der wenigen, die sich über den verregneten und eher kühlen Sommer freut. Aus gutem Grund. „2021 ist endlich mal wieder ein gutes Forellenjahr“, sagt er. Die letzten drei Jahre hatte der Fischzuchtbetrieb in Limmritz und im Töpelwinkel große Ausfälle durch heiße Sommer und Wassermangel in der Zschopau. Für seine Forellen war dagegen dieser nasskalte Sommer ideal. Das Wasser im Fluss und den Aufzuchtbecken war ausreichend und blieb bei den für die Fische angenehmen Temperaturen. „Wir konnten durchgängig füttern. Zudem konnten wir im August die ersten Fische aus der Teichanlage in Limmritz vorsortieren und für den Verkauf in unsere Gewässer am Mühlgraben bringen. Das hatten wir seit 13 Jahren nicht mehr. Nun sind wir sehr zuversichtlich, dass wir mal wieder ein gutes Jahr haben.“ Matthias Schnek hofft, dass dieses Jahr vielleicht acht bis zehn Tonnen Forellen zusammenkommen.

In Limmritz hat der Forellenproduktionsbetrieb seine Kinderstube. Hier werden im Frühjahr die kleinen Forellen eingesetzt. Hier wachsen sie zu stattlichen Fischen heran. Zumeist im September Oktober werden die so genannten Vorwüchser aussortiert und in die Gewässer am Mühlgraben im Töpelwinkel gebracht, wo die Fische unter anderem im eigenen Hofladen verkauft werden.

Das Fischerfest in Limmritz, am 2. und 3. Oktober, findet in diesem Jahr zum 30. Mal statt. 1992 hatte Matthias Schneks Schwiegervater Jörg Schnek den Fischzuchtbetrieb von der Treuhand übernommen. Die Forellenzucht gehörte damals zur Wermsdorfer Fisch GmbH, die zu DDR-Zeiten als VEB Binnenfischerei Wermsdorf firmierte. Mit seiner Frau Brunhild und zwei Angestellten ging Jörg Schnek damals an den Start. Das Fischerfest im Oktober 1992 war noch recht überschaubar. Aus den kleinen Luken der Bungalows hinter dem heutigen Anglerheim wurden Fischbrötchen verkauft. Gegenüber auf der Wiese gab es Stände mit dem Frisch- und dem Lebendfisch. Das Fest wuchs von Jahr zu Jahr. Bald wurde dazu ein Kinderkarussell aufgestellt. Nach dem Hochwasser 2002 entstand ein befestigter Festplatz und jedes Jahr kamen mehr Leute. Das Fischerfest ist sozusagen für den Forellenzuchtbetrieb eine wichtige wirtschaftliche Größe. Dank vieler Helfer kann die Familie das ganze stemmen. Auch der Limmritzer Faschingsclub ist am Start und sorgt für den Getränkeausschank. Es gibt Fisch in allen Variationen geräuchert, gebacken oder küchenfertig, als Fischbrötchen oder als leckere Fischsuppe. „Wir freuen uns dieses Jahr ganz besonders auf das 30. Fischerfest und darüber, dass uns dieses Jahr passend zum Jubiläum endlich mal wieder ein gutes Forellenjahr beschert wurde“, sagt Matthias Schnek, der den Betrieb gemeinsam mit seinem Schwiegervater Jörg Schnek (67) führt.

Von Thomas Sparrer