Hartha

Am Dienstagabend ist einer 22-Jährigen auf der B175 zwischen Hartha und Döbeln ein Tier vors Auto gesprungen. Davon berichtet die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch. Beim Ausweichmanöver kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf der Seite auf einem angrenzenden Feld liegen. „Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro“, heißt es dazu weiter von der Polizei.

Von ap/DAZ