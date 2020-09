2200 Euro gestohlen: Kundenzentrum der Regiobahn in Döbeln aufgebrochen

Döbeln

Von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in das Kundenzentrum der Mitteldeutschen RegioBahn (MRB) im Bahnhof in Döbeln ein und entwendeten knapp 2200 Euro aus einem Tresor. Der genaue Sachschaden ist derzeit noch unbekannt.

Bundespolizei ermittelt

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, denen zwischen 17 Uhr am Freitag, 25. September und 9 Uhr am Sonnabend, 26. September am Bahnhof in Döbeln Personen oder Geräusche aufgefallen sind, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und die Bundespolizeiinspektion Leipzig unter 0341/99 79 90 entgegen.

