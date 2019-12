Döbeln

Auf einen schwer verletzten Mann trafen Polizisten und Rettungskräfte in der Nacht auf Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße. Als die Beamten die Anzeige aufnahmen, erfuhren sie, dass mehrere Unbekannte den 23-jährigen kurz zuvor am Obermarkt unvermittelt niedergeschlagen haben sollen. Er suchte daraufhin Hilfe bei Angehörigen, welche schließlich die Polizei informierten. Der junge Man kam ins Krankenhaus.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. Es werden Zeugen gesucht, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben. Wem sind in der Nacht zu Donnerstag im Bereich des Obermarktes Personen aufgefallen? Wer hat den beschriebenen Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den Beteiligten machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Döbeln unter der Rufnummer 03431 659-0 entgegen.

