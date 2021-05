Mittelsachsen/Region Döbeln

Die Zahl der bestätigten Corona-Nachweise in Mittelsachsen ist übers Wochenende auf 22 878 gestiegen. Das sind 236 mehr als am Freitag. Aufgeschlüsselt auf die drei Regionen des Landkreises ergibt das diese Zahlen: Altkreis Döbeln 4440 (+32), Altkreis Freiberg 10 097 (+104) und Altkreis Mittweida 8341 (+100). In den Kliniken im Landkreis werden derzeit 89 Patienten stationär wegen Corona behandelt (-4 gegenüber Freitag), davon müssen 24 Menschen beatmet werden (+1). Todesfälle wurden keine weiteren gemeldet, die Zahl liegt bei 637. Der Inzidenzwert liegt in Mittelsachsen derzeit bei 237,4 (-35,9).

Von daz/obü