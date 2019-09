25 Jahre Jugendhaus Roßwein – Das bunte Haus an der Goldbornstraße

Roßwein

Eine Chronik? Wollten sie bis zum 25. Geburtstag eigentlich geschrieben haben. Doch jetzt ist das Jubiläum da und im Roßweiner Jugendhaus laufen die Vorbereitungen für die Geburtstagsfeier am kommenden Wochenende auf Hochtouren. Für eine Chronik ist keine Zeit geblieben – dafür waren die zurückliegenden Wochen, Monate, Jahre zu vollgepackt mit der Lösung anderer Probleme für die Mitglieder des Jugendhaus-Vereins. Das große Gebäude in der Goldbornstraße musste den neuesten Brandschutzvorschriften entsprechend umgebaut werden, eine Mammutaufgabe, die den Verein an seine Grenzen gebracht und die soziale Arbeit, die er leistet, das erste Mal in seiner Geschichte richtig ausgebremst hat.

Aufgeben war nie eine Option

Doch aufgeben, das war noch nie eine Option. Das sagt nicht nur Karolina Kempe, die dem Vorstand des Vereins inzwischen seit sieben Jahren vorsteht. Nicht aufgeben ist quasi ein Credo derjenigen, die das Haus vor 25 Jahren ins Leben riefen.

Marc Martin, Astrid Sommer und Jörg Winkler sind ein paar derjenigen, die den Verein von seinen ersten Stunden an begleitet haben. Die Jugendlichen von damals sind heute alle Mitte Vierzig. Verbunden fühlen sie sich dem Haus in der Goldbornstraße immer noch irgendwie – auch, wenn es nicht mehr wie damals der Lebensmittelpunkt ist. Bastian Weier und Karolina Kempe gehören mit ihren 32 und 36 Jahren bereits der zweiten Generation an. Auch sie haben wie viele andere ihre Jugend in der Roßweiner Goldbornstraße verbracht. Heute wünschen sie alle sich, dass es wieder junge Leute gibt, die so fürs Jugendhaus brennen, dass das auch die nächsten 25 Jahre erhalten bleibt.

Schon immer irgendwie gekämpft

Gekämpft haben sie irgendwie schon immer. Um finanzielle Unterstützung, um Anerkennung. Es war ein Haufen Jugendlicher, der sich im Dachgeschoss der alten Mühle – dort, wo heute das Labyrinth zu finden ist – getroffen hat. Mit Unterstützung des SPD-Ortsverbandes und unter dem Dach des Landesverbandes „Die Falken“ gründeten diese Jugendlichen 1994 den Verein „ Jugendhaus Roßwein – Die Falken“. Erste Heimat wird ein Flachbau auf dem Gelände des Schmiedewerkes – an der Goldbornstraße. Spätestens, als sich dort 1999 ein Eigentümerwechsel ankündigt, steht die Zukunft des Jugendhauses das erste Mal in den Sternen, es muss ein neues Domizil gefunden werden. Demonstrationen, Unterschriftenaktionen, ein Konzert auf dem Markt – laut und engagiert kämpften die jungen Macher von damals um ihr Haus, nicht immer zur Freude der Stadtoberen. Das Verhältnis zur Stadt, die Unterstützung durch diese, habe sich mit dem Bürgermeisterwechsel 2001 deutlich verbessert, schätzen die heute erwachsenen Jugendhäusler ein.

Einfach war es selten

Einfach war es trotzdem selten. Als das Jugendhaus-Team Anfang 2000 nach mehreren Fehlschlägen endlich ein neues Objekt für sich und die Jugendarbeit findet, wissen die Macher eigentlich von Anfang an: „Das Haus ist zu groß für das, was wir leisten können.“ Allerdings: Die frühere Betriebsberufsschule des Schmiedewerkes, direkt neben dem alten Zuhause, ist die einzige Alternative. Und sie wird enthusiastisch um- und aufgebaut.

Tischtennis-, Billard- und Kickerraum, Kreativwerkstatt, Café und Konzertsaal – später als geplant und nur wenige Wochen vor dem endgültigen Abriss des alten Domizils, ziehen die Jugendlichen im Mai 2002 um und feiern Wiedereröffnung. Bis im August die Flut kommt. Wieder hieß es: Aufbau. Doch gerade an diese Zeit erinnern sich Karolina Kempe und die anderen trotz aller Schwierigkeiten gern: „Die Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser waren ein erstes Zeichen, dass das Jugendhaus in Roßwein angekommen ist, akzeptiert wird.“

Auch die Flut überstand das Jugendhaus Roßwein. Quelle: Archiv

Gern erinnern sie sich auch an die Zeiten, als das Jugendhaus jeden Abend in der Woche offen stand. „Es war immer was los, abends immer geöffnet.“ Heute ist das anders. Es fehlen momentan die Macher, diejenigen, die sich unter der Woche verantwortlich fühlen, Café und Bar betreuen. Astrid Sommer erinnert sich, dass sie früher zweimal in der Woche zuständig war – Kinoabend und Kochabend. Das fehlt heute. Beziehungsweise es fehlt die Generation, die es umsetzen könnte, der Nachwuchs. Die von früher sind rausgewachsen, haben Familie, Jobs, sind weggezogen.

Die soziale Arbeit aber, für die aktuell zwei Sozialarbeiter zur Verfügung stehen, konnte über all die Jahre aufrecht erhalten werden. „Das ist immer unser Anspruch gewesen“, so Karolina Kempe. Nach dem großen Umbau sollen jetzt auch wieder größere Konzerte an den Wochenenden Geld in die Kassen zur weiteren Finanzierung dieses Angebots spülen.

Veranstaltungen vorbereiten, Bands engagieren, die Bar betreuen, sich ums Essen kümmern oder nach den Veranstaltungen für Ordnung sorgen – soll das Jugendhaus weiter leben und mit Leben gefüllt sein, braucht es Leute, die all das tun. Marc Martin wünscht sich, dass die Zusammenarbeit mit der Oberschule endlich richtig in Gang kommt. Das wäre eine Perspektive. „Wir brauchen einfach junge Leute, die sich in den laufenden Betrieb stärker mit einbringen.“

Am Wochenende wird erst einmal gefeiert. Nicht wie zum zehnten Geburtstag an zehn Tagen. Das ist nicht mehr zu stemmen. Wohl aber mit alten und neuen Freunden, Bands, die inzwischen Ü50 sind und zur Geschichte des Jugendhauses gehören, so wie die ganz jungen. Karolina Kempe hofft, dass viele Gäste kommen, und alle zusammen ein großes Klassentreffen feiern können. „Das Publikum wird bunt gemischt sein.“ So, wie es im Roßweiner Jugendhaus seit 25 Jahren ist.

Festprogramm 25 Jahre Jugendhaus Roßwein Freitag: 15 bis 18 Uhr Kinderfest mit Klettern, Hüpfburg, Slackline, Siebdruck, Kinderschminken, Speis und Trank Samstag:nachmittags politische Vorträge; ab 21 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) Party über zwei Floors: Livefloor – Angelic Upstarts Band Page, Northshore, ÜberDosisNichts (Reunion), Kalsarikännit; Electrofloor – Polar Hifi (Eisbär), DJ Tom (Bataclan), Tombrix Sonntag:nachmittags politische Vorträge; ab 21 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) Party über zwei Floors: L ivefloor – Skarface, FCKR, Hematom, Frau Müller; Electrofloor – Steffen Bennemann , Polo, Ma.Pache

