Döbeln

252 angereiste Knuddelkäfer und einen neuen Rekord können die Organisatoren des 27. Döbelner Käfertreffens von der Döbelner Käferbande verbuchen. Unter den Fans luftgekühlter VW-Motoren hatte eine junge Frau aus der Schweiz mit ihrem T2 Bully mit 730 Kilometern die weiteste Anreise. Käferfreunde kamen aber auch von Rügen, aus Rostock und aus Tschechien auf die Klosterwiesen. Einen neuen Rekord gab es beim ältesten angereisten Käfer. In 27 Jahren war noch nie ein VW-Oldtimer älter als Baujahr 1951. Dieses Mal reiste ein Neubrandenburger samt Familie und kleinem Anhänger im originalen VW Käfer vom Mai 1949 an.

Zur Galerie 252 Käfer zu Besuch in Döbeln

Die zahlreichen Besucher erlebten wieder ein buntes Programm und eine tolle Party. Das Klubspiel der Käferclubs gewann der Club aus Gera. Ein Trinkbecher musste im Viererteam so geleert werden, dass er 150 Gramm wog. Der Thüringer Käferclub bekam den Preis für den mit 19 Käfern am besten vertretenen Club. Ein Highlight war dieses Mal auch die Security. Die führt seit 15 Jahren Mario Pohl an. Der hat seit dem letzten Treffen sein Gewicht halbiert und war als Sieger der Fernsehshow „ The Biggest Loser“ begehrter Gesprächspartner.

Von Thomas Sparrer