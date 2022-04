26 Bäumchen für Roßweins jüngste Bürger

Roßwein

Eine regelrechte Pilgerwanderung fand am Samstagvormittag in Roßwein statt. Mehr als 20 Familien machten sich auf den Weg in Richtung Stiefelweg. Die Stadt hatte zum Pflanzen der Babybäume geladen. Schon seit mehr als 15 Jahren hat die Veranstaltung Tradition. Jeder neue Erdenbürger der Stadt bekommt ein eigenes kleines Bäumchen. Am vergangenen Wochenende begrüßte Hubert Paßehr, der derzeit als Bürgermeister die Geschicke der Stadt leitet, die Familien am Stiefelweg. Bereit standen dort schon zahlreiche Spaten und gefüllte Gießkannen.

26 Familien eingeladen

„Das Pflanzer der Babybäume ist in Roßwein eine gute, alte Tradition, die Veit Lindner ins Leben gerufen hat“, erklärt Paßehr. Und auch wenn der amtierende Bürgermeister seine Amtsgeschäfte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann, wollte man in Roßwein unbedingt an der Tradition festhalten. 26 Familien sind der Einladung der Stadt am Samstag gefolgt. Die Mädchen und Jungen, für die die Bäumchen gepflanzt wurden, sind alle samt im vergangenen Jahr geboren wurden. Hubert Paßehr rief am Samstagvormittag die Namen der neuen Einwohner der Stadt nacheinander auf. Wer an der Reihe war, durfte ein Los ziehen. Und auf dem Stand die Nummer des Bäumchens.

Ein Spitzahorn für Lio

Die Familie des kleinen Lio Römer zog die Nummer sechs. „Wir hätten lieber die Nummer drei gehabt, wie unsere Hausnummer“, sagt Papa Robert Gebhardt. Mit der Nummer sechs zog die Familie einen Spitzahorn. Und der wurde von Papa und Opa in die Erde gebracht. In Nullkommanix waren sie damit fertig. Robert Gebhardt, seine Lebensgefährtin Nicole Römer, der sieben Monate alte Lio und sein großer Bruder Bruno (10) haben erst vor kurzem ein Haus in Roßwein gekauft. Schon dort, im eigenen Garten, wurde für den kleinen Lio ein Bäumchen gepflanzt. Die Idee gefällt der Familie.

Philipp Ananias und Vivien Ludwig aus Otzdorf durften für Söhnchen Konrad eine Roterle pflanzen. Quelle: Stephanie Helm

Schräg neben ihnen klopfte Philipp Ananias gerade die Erde rund um eine Roterle fest. Er hat sie für seinen Sohn eingepflanzt. Konrad wird in wenigen Tagen sieben Monate alt und hatte es am Samstagvormittag besonders kuschelig. Mama Vivien Ludwig trug ihn in der Babytrage ganz nah am Körper. Gerade erst ist die kleine Familie nach Otzdorf gezogen. Ins Haus seiner Eltern, wie Philipp Ananias erzählt. Und ihnen, Konrads Großeltern, wollen sie das frisch gepflanzte Bäumchen als erstes zeigen. „Es ist eine schöne Idee“, sagt Vivien Ludwig über die Baumpflanzaktion der Stadt.

Auf der Suche nach freien Flächen

Manche der Familien an diesem Samstag waren schon zum zweiten oder dritten Mal dabei. Mittlerweile müssen die Leute vom Bauhof schon ganz genau suchen, wo noch freie Flächen für die großen Babybaumpflanzaktionen der Stadt sind. Hier, am Stiefelweg, sind sie fündig geworden. In einigen Jahren entsteht hier ein Mischwald mit heimischen Bäumen. Dafür legte die Stadt am Samstag den Grundstein. Schon bald verschwinden die Nummern an den Bäumchen. Dann werden sie durch kleine Tafeln ersetzt auf denen die Namen der Kinder, für die sie heute gepflanzt wurden, steht.

Von Stephanie Helm