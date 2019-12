Döbeln/Roßwein

Die Hintermänner eines am 11. Dezember versuchten Raubes in Roßwein sind geschnappt. Zivilfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz ließen am Donnerstag im Döbelner Stadtgebiet die Handschellen bei zwei Männern im Alter von 24 und 34 Jahren klicken. Beide sind nach Behördenangaben hinlänglich polizeibekannt und bereits am Donnerstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt worden. Aktuell befindet sich das Duo in Justizvollzugsanstalten.

Mit Gewalt gezwungen

„Sowohl der 24-Jährige als auch der 34-Jährige stehen im dringenden Verdacht, unter Anwendung erheblicher körperlicher Gewalt am Tattag einen 26-Jährigen dazu gezwungen zu haben, eine räuberische Erpressung auf einen Mitarbeiter einer Speditionsfirma an der Döbelner Straße in Roßwein zu begehen“, teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz darüber hinaus am Freitag mit.

Komische Verletzungen

Auf die Schliche kamen die Ermittler den Beiden Hintermännern, als sie den in Roßwein Festgenommenen vernahmen und dabei Verletzungen entdeckten, die nicht von der Auseinandersetzung mit dem Speditionsmitarbeiter stammen konnten. „In der polizeilichen Vernehmung ließ sich der junge Mann zu den Hintergründen seiner Tat ein, wodurch der 24- und 34-Jährige in den weiteren Fokus der ermittelnden Kriminalisten rückten“, erklärt dazu die Polizei.

Von ap/DAZ