2G Nein Danke – Döbelner Stadtwerke verschieben Eisbahn und Winterdorf

Döbeln

Jetzt ist es amtlich: Die Stadtwerke Döbeln verschieben ihr Winterdorf mit der Eisbahn aus der Vorweihnachtszeit in den Januar und Februar 2022. Das hat Stadtwerkegeschäftsführer Gunnar Fehnle am Dienstag mit Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser und Stadtwerke-Aufsichtsratschef Axel Buschmann abgesprochen. Für den Geschäftsführer ist das Winterdorf mit der Eisbahn auf dem Gelände des Unternehmens an der Rosa-Luxemburg-Straße aus mehreren Gründen zu einer ganz heißen Kiste geworden. Ab 18. November sollte das Winterdorf eigentlich öffnen und die Stadt in der Weihnachtszeit beleben. Die anrollende vierte Corona-Welle macht die Pläne zunichte.

„2G an der Eisbahn ist keine Option“

„Wir sehen die Gefahr, dass wir das Ganze nur mit großen Einschränkungen veranstalten können und dass die 2G-Regel für solche Veranstaltungen eingeführt wird“, sagt Gunnar Fehnle. Eisbahn und Winterdorf nur für Geimpfte und Genesene durchzuführen, lehnt der Stadtwerkegeschäftsführer aber aus zwei Gründen ab: „Wir veranstalten das für die Stadt und alle unsere Kunden und da wollen wir nicht einen Teil draußen stehen lassen. Doch als kommunales Unternehmen müssen wir uns ganz klar an Gesetze und Regelungen halten. Dann verschieben wir das Ganze lieber und feiern später mit allen.“ Der zweite Grund betrifft die Umsetzbarkeit und Kontrolle strengerer Corona-Regeln an der Eisbahn – dazu sieht sich der Stadtwerkechef mit seinem Team außer Stande. „Mit einer so dramatischen Entwicklung von Corona, wie aktuell, haben wir nicht gerechnet. Es wäre jetzt einfach unangebracht, teilweise mehr als 500 Leute auf unserem Gelände Eislaufen und Glühwein trinken zu lassen.“ Strengere Vorgaben des Landratsamtes für die Veranstaltung könnte das Unternehmen zudem gar nicht durchsetzen. „Wir brauchten nicht nur die ganze Zeit einen teuren externen Sicherheitsdienst, der das kontrolliert. Auch die Vereine der Stadt, die uns immer unterstützt haben, signalisierten uns, dass sie mit 2G Probleme haben und nicht genug Leute auf die Beine brächten.“

Corona greift aktuell auch unter Stadtwerke-Belegschaft um sich

Der alles entscheidende Grund für die Absage ist allerdings noch ein weiterer: Die aktuelle Corona-Welle hat auch die Reihen der Stadtwerke-Mitarbeiter gelichtet. „Wir haben aktuell mehr gleichzeitig infizierte Mitarbeiter in unserer Reihen wie in allen drei Corona-Wellen bisher“, so der Stadtwerkechef. „Die Netzsicherheit steht jetzt an oberster Stelle. Dort müssen an sieben Tagen die Woche, 24 Stunden lang immer einsatzbereite Mitarbeiter bereitstehen. Deshalb können wir mit unseren Leuten jetzt nicht noch nebenbei ein solches Fest hochziehen. Eine sichere Strom- und Gasversorgung für unsere Bürger – das ist unser Job und den müssen wir garantieren.“

Eislaufen in den Februarferien

Die Eisbahn und das Stadtwerke-Winterdorf sollen nach den jetzigen Plänen um zwei Monate in den Januar und Februar 2022 verschoben werden. Vom 21. Januar bis 22. Februar würde die Eisbahn somit auch noch in den Winterferien zur Attraktion. „Wir verschieben die Veranstaltung in der Hoffnung, dass die 4. Welle dann durch ist und wir endlich von Corona abrücken können“, so der Stadtwerke-Geschäftsführer.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer