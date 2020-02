3.000 Fichten fürs Roßweiner Schul- und Heimatfest

Döbeln

Auch zum 45. Schul- und Heimatfest in diesem Jahr wird sich die Stadt Roßwein wieder mit dem traditionellen Fichtengrün schmücken können. Heike Barthel und ihren Kollegen vom städtischen Bauamt und vom Bauhof ist es gelungen 3.000 Fichtenbäumchen aufzutreiben. Diese sollen in insgesamt 26 Straßenzügen der Stadt die Straßenränder während des Schul- und Heimatfestes vom 10. bis 12. Juli schmücken. Die Bäumchen liefert der Sachsenforst aus dem Forstbezirk Neustadt im Osterzgebirge an den Waldrand. Der Roßweiner Bauhof holt sie ab und verteilt sie. „Es handelt sich dabei um Fichten, die aus den Schonungen ausgelichtet werden, damit die stärksten Bäume in die Höhe wachsen können.“ Mit dieser Aussage tritt Roßweins Bürgermeister Veit Lindner Stimmen entgegen, die den Fichtenschmuck Baumfrevel nennen. Es handele sich um Bäumchen, die so oder so aus dem Wald müssten.

Bereits im Juni feiert Roßwein 800-Jahrfeier

Das große Schul- und Heimatfest ist aber in diesem Jahr nicht die einzige große Party. Einen Monat vorher, am 13. Juni, feiert die Stadt ihren 800. Geburtstag. „Wir wollten nicht, dass die 800-Jahrfeier als Teil des Heimatfesttrubels untergeht. Deshalb werden wir die Ersterwähnung unserer Stadt vor 800 Jahren mit einer Festveranstaltung im Rathaus und einer großen Veranstaltung für alle Bürger und Gäste auf dem Markt feiern. Zum Programm am 13. Juni auf dem Markt verrät der Bürgermeister noch nichts. „Die Verträge werden gerade verhandelt. Bis Ende Februar/Anfang März soll das Programm stehen. Es wird auf alle Fälle etwas zu erleben sein, was es in Roßwein noch nie gab“, versucht Lindner neugierig zu machen.

Theater mit den Stadträten

Traditionsgemäß spielen auch die Stadträte zum Schul- und Heimatfest wieder Theater. Das Stück spielt vor 120 Jahren in der Schankwirtschaft Klosterkeller. Das Portal, heute Eingang zum Heimatmuseum, wird zur Kulisse. Darstellerin Birgit Lehmann unterstützt die Produktion mit den Stadträten wieder. Ab 25. Mai wird geprobt.

Von Thomas Sparrer