„Was wollen die denn hier?“ Als vor 30 Jahren eine Gruppe Fröndenberger in Hartha auftauchte, ernteten die Männer und Frauen neugierige Blicke. Hartha in Mittelsachsen und Fröndenberg im Ruhrgebiet. Das waren nach der Wende zwei unterschiedliche Welten. So weit voneinander entfernt, dass man wohl nicht mal die Namen der jeweils anderen Stadt kannte. Heute, drei Jahrzehnte später, sind die beiden Städte in enger Freundschaft miteinander verbunden. Doch wie kam es eigentlich dazu?

Bereits in den 1980er Jahren schlossen in west- und ostdeutsche Städte gemeinsame Partnerschaften. Nach der Wende gingen immer mehr Kommunen solche Verbindungen ein. „Unser Heimatkreis Unna verband sich damals mit den Döbelnern“, erklärt Jochen von Nathusius. Seit 2002 ist er der Fröndenberger Stadtarchivar seiner Heimatstadt. Und auch die Fröndenberger wollten neue Kontakte knüpfen. Es muss wohl eine Kurzschlussreaktion gewesen sein, meint der Historiker. Aber kurzerhand stiegen einige Kommunalpolitiker von SPD und CDU jeweils in ein Auto und fuhren gen Sachsen.

„Wir haben nicht groß nachgedacht“

Einen kurzen Schriftverkehr habe es zuvor schon gegeben, erinnert sich Gerald Herbst, der sich damals in der Gersdorfer CDU engagierte. „Doch da standen sie hier eines Tages tatsächlich bei unserem damaligen CDU-Chef Peter Daniel auf der Matte.“

Zwei Welten treffen aufeinander. Harthaer und Fröndenberger bei einem Treffen 1990. Unter anderem zu sehen: Christa Büscher (zw. v.l.) und Peter Daniel (dr. v.l.) . Quelle: privat

Christa Büscher, die zu den ersten Delegationen aus Fröndenberg dazugehörte, kann sich noch erinnern. „Einer von uns hatte damals einen großen Mercedes. Da packten wir in den Kofferraum so viel Schreibmaschinen und Material rein, wie wir konnten.“ Dann ging es schon los. Im nasskalten und diesigen Frühjahrswetter erreichte die Gruppe schließlich Hartha und kam spontan in einem Gästezimmer unter. „Es war für uns alle unfassbar aufregend“, sagt Büscher. Für sie selbst sei die Wiedervereinigung kaum zu fassen gewesen. „Wir haben auch nicht viel nachgedacht und sind einfach rüber und wollten die Menschen kennenlernen.“

Hilfe für die nahenden Bürgermeisterwahlen

Die Fröndenberger handelten wohl nicht ganz uneigennützig, schätzt von Nathusius ein. Schließlich wollte sie bei den nahenden Volkskammer- und Bürgermeisterwahlen ihre neu gewonnenen Parteikollegen unterstützen. Die Hilfe, vor allem im Wahlkampf, nahmen die Harthaer dankend an. „Wir waren schließlich alle politische Neueinsteiger und völlig unbedarft“, sagt Herbst. Er selbst kandidierte im damals noch eigenständigen Gersdorf als Bürgermeister. In Hartha ließ sich Peter Daniel aufstellen. Die Wahlen konnten beide CDU-Männer für sich entscheiden und die Kontakte zu den Fröndenbergern blieben bestehen.

Interessante Neuankömmlinge: Peter Daniel (am Mikro) begrüßt 1996 eine Delegation Fröndenberger. Quelle: privat

Brief und Siegel folgten schließlich im Sommer 1991, als die Stadtoberhäupter Daniel und Demmer ihre Unterschriften auf den frisch verfassten Freundschaftsvertrag setzten. Formalitäten, auf die man in Zukunft nicht all zu so großen Wert legte, sagt Herbst. „Viel wichtiger war, dass es menschlich passte.“ Zehn Jahre später sollte der Gersdorfer selbst in die Fußstapfen des Bürgermeisters treten. „Am Abend der Amtsübergabe saßen wir noch im Flemmingener Hof“, erinnert sich Herbst. „Wir“, das waren Herbst, Daniel und eine Fröndenberger Delegation, die zum parallel stattfindenden zehnjährigen Jubiläum der Städtefreundschaft zu Besuch war. „Da nahm mich Daniel kurz zur Seite und gab mir noch ein paar Worte mit auf den Weg: Pflege diese Freundschaft.“

Für das Stadtoberhaupt a.D. war dies natürlich eine Ehrensache. Hartha und Fröndenberg: Das wuchs auch in den nächsten Jahren weiter zusammen. Wo zu Beginn eher Formalitäten oder gegebenenfalls auch Verwaltungsfragen offen diskutiert wurden, ließ man auf kommenden Treffen die Arbeit jedoch immer öfter ruhen. „Es ging selten um das Tagesgeschäft oder die Verwaltung. Wenn wir uns trafen, konnten wir die Politik auch mal zu Hause lassen und uns mit Freunden austauschen“, schwärmt Herbst. Beim Harthaer Brunnenfest waren die Fröndenberger regelmäßige und gern gesehene Gäste. Und wenn man sich im Ruhrgebiet zum Volksradeln auf das Fahrrad schwang, radelten die Mittelsachsen ebenfalls kräftig mit.

Zwei Bürgermeister im Zwiegespräch. Ronald Kunze aus Hartha mit seinem Vorgänger Gerald Herbst. Quelle: Max Hempel

Mittlerweile führen in beiden Städten andere die Geschäfte. Ronald Kunze ist in Hartha seit 2015 das Stadtoberhaupt. In Fröndenberg übergibt im November Wilhelm Rebbe ( SPD) nach elf Jahren das Amt an seine Nachfolgerin Sabina Müller ( SPD). Kunze und Müller konnten sich vor ihrem Amtsamtritt bereits austauschen. Nun gilt es die Beziehung der Städte auch in Zukunft weiterhin zu erhalten. „Wir möchten diese Freundschaft in den nächsten Jahren weiterentwicklen“, sagt Kunze. Bisher beschränkte sich der Austausch vor allem auf Kommunalpolitiker, Vereine oder ausgewählte Delegationen. Nun haben die Städte vor, auch ihren Nachwuchs einbinden. „Wir wollen einen Austausch zwischen unseren Schulen auf die Beine stellen“, sagt Kunze. Geplant sei etwa ein gemeinsames Schullandheim. „Unser Wunsch ist, dass auch nachfolgende Generationen aus Hartha und Fröndenberg zu einander finden und Freundschaften schließen. So wie einst vor 30 Jahren.“

