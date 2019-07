Waldheim/Döbeln

Mit Schuldsprüchen endete am Donnerstag der Prozess um den 30 000-Euro-Diebstahl in Waldheim am Amtsgericht Döbeln. Ein 35-Jähriger Döbelner soll zwei Jahre ins Gefängnis. Eine mittlerweile 18-Jährige verurteilte das Jugendschöffengericht zu einem Jahr und vier Monaten Einheitsjugendstrafe, ebenfalls ohne Bewährung. Die Jugendliche bekam die Strafe auch für drei weitere Diebstähle und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Sie verließ den Verhandlungssaal, als Richterin Marion Zöllner gerade das Urteil des Jugendschöffengerichtes begründete. Ihr sei schlecht, sagte die junge Frau, die in diesem Bericht Nancy heißt. Ihre beiden Begleiter eilten hinterher, einer kam dann wieder in der Gerichtssaal und bat um Hilfe. So gab es dann noch einen Notarzt-Einsatz im Gericht.

Die Mär vom Spielgewinn

Und die Jugendliche verpasste, wie die Vorsitzende die Kette der Indizien aufdröselte und erklärte, wieso das Gericht die Angeklagten für schuldig hält, in Waldheim 30 000 Euro aus der Schrankwand der ehemaligen Pflegemutter der Jugendlichen gestohlen zu haben. „Es ist richtig, dass es keine unmittelbaren Tatzeugen gibt. Aber die Indizien sind ausreichend. Die Angeklagten wussten, dass Geld im Haus ist. Herr H. hat die Eigentümerin des Geldes abgelenkt, als er nach einem Gewerbegebiet fragte und Nancy hat es gestohlen“, sagte Richterin Zöllner. Das Gericht glaubte der geschädigten Zeugin, die dies beobachtete. Auch das Verhalten nach der Tat spricht für das Gericht Bände. „Sie sind unmittelbar nach der Tat mit 500 Euro Scheinen aufgefallen“, sagte Richterin Zöllner. Nancy wollte einen solchen in der Spielothek wechseln, blitzte aber ab, weil sie noch nicht volljährig war. Der Mittdreißiger kaufte ein Auto mit dem Geld, gab an, 7500 Euro beim Automatenspiel gewonnen zu haben. „Wir haben die Zeugen dazu gehört. In keiner Spielothek gab es einen solch hohen Gewinn. Das wäre aufgefallen“, so die Vorsitzende. Außerdem hätte es drei Tage gedauert, bis der Mann die volle Summe vom Automaten bekommen hätte. Diese spucken nämlich pro Stunde nur 400 Euro aus, dann ist bis zu einer dreiviertel Stunde Pause.

Keine Bewährung für vielfach Vorbestraften

„Die Angeklagte zeigt mit ihrem Verhalten, dass sie nicht viel von Regeln hält. Sie hat eine Null-Bock-Mentalität und will sich auch nicht helfen lassen“, sagte Richterin Zöllner, weshalb das Gericht die junge Frau eingesperrt wissen will. Den Jugendrichtern hatte Nancy schon viel Arbeit gemacht, ist nach Jugendstrafrecht wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung vorgeahndet. Ein volles Strafregister war für das Gericht auch mit ein Grund, die Haftstrafe des Mannes nicht zur Bewährung auszusetzen. Der Döbelner ist auch wegen Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorbestraft, hat wegen einer Sexualstraftat im Gefängnis gesessen. „Besondere Umstände in der Person haben wir nicht feststellen können, um eine Bewährung zu begründen“, so die Vorsitzende. Auch die hohe Schadenssumme war ein Grund für die relativ hohen Strafen. Für die 30 000 Euro sollen die Angeklagten gerade stehen, das Gericht ordnete Wertersatz an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Auch zum letzten Verhandlungstermin war Nancy nicht ganz auf dem Damm. Sie kam arg lädiert und mit geschwollenem Gesicht. Ein Mann Anfang der 41, laut Polizei wohl ihr Partner, soll sie verprügelt haben. Zunächst fahndete die Polizei nach dem Mann, wollte ihn festnehmen. Nun aber heißt es aus der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage: „Gegenwärtig dauern die Ermittlungen im Falle der gefährlichen Körperverletzung in Döbeln vom 1. Juli 2019 an. Zudem sieht die Staatsanwaltschaft Chemnitz derzeit keine Haftgründe beim Tatverdächtigen mehr, weswegen die Fahndung erloschen ist.“

