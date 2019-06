Oschatz

Rund 300 Lehrer, Schulleiter und Vertreter der Schulträger haben sich in Oschatz bei einer Regionalkonferenz getroffen. Im Mittelpunkt des Treffens stand die praktische Umsetzung des Digitalpakts in Sachsen. Der Freistaat Sachsen und Hamburg sind derzeit federführende bei der Realisierung des Programmes. Für den Freistaat Sachsen stehen rund 250 Millionen Euro Bundesgeld zuzüglich weiterer 25 Millionen Euro zur Verfügung, die über Kommunen und Freistaat bereitgestellt werden.

Kultusstaatssekretär Herbert Wolff erläuterte bei der Konferenz die Modalitäten für die Förderung. „Jede Schule benötigt in diesem Zusammenhang ein medienpädagogisches Konzept“, verdeutlicht Wolff und führt weiter aus: „Die Einführung der Digitalisierung macht aus einem schlechten Unterricht keinen guten Unterricht. Wir müssen uns im Klaren sein, was wir mit der Einführung der Technik an unseren Schulen in Sachsen bewirken wollen.“ Dabei wurde auch klargestellt, dass die neue Technik als Arbeitsmittel für Schüler und Lehrer zu verstehen ist.

Zusammenarbeit von Schulleitung und Schulträger

Die vielzitierte Ausrüstung ganzer Klassen mit Tablet-Computern wird dabei nur eine Ausnahme bilden. Bis zu 20 Prozent des schulischen Budgets dürfen in die Anschaffung dieser Technik investiert werden. „Erfahrungsgemäß gibt es eine sehr große Akzeptanz für die Anschaffung dieser mobilen Endgeräte, aber niemand setzt für die Investition in Servern, Routern, Netzwerken oder digitale Tafeln ein. Dabei sind diese Anschaffungen und Installationen viel wichtiger“, so Wolff. Er warb in diesem Zusammenhang auch für eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schulleitungen und Schulträgern.

Jede Schule in Sachsen wird einen Festbetrag für die Anschaffung der Technik erhalten, wie die Mittel verteilt werden, entscheiden Schulträger und Schulleitung. Auch Schulungen für Lehrer müssen in dem Programm berücksichtigt werden.

Antragsfrist bis zum Juni 2010

Das Investitionsprogramm ist für die kommenden fünf Jahre ausgelegt. Im Jahr 2024 soll das Projekt dann spätestens ad acta gelegt werden. Herbert Wolff umriss den Zeitplan. Das Projekt startet sofort. Anträge können bis zum 30. Juni 2020 eingereicht werden. Dazu müssen auch die Eigenanteile der Schulträger in den Haushalten eingestellt sein. Bis zum 31. Dezember 2020 sollen die Bewilligungen der Gelder für die Schulen erfolgt sein. Für Gelder, die nicht abgerufen werden, wird es voraussichtlich ab 2021 eine zweite Vergaberunde geben, deren Modalitäten noch nicht abschließend geklärt sind.

Von Hagen Rösner