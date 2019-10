Hartha

Wann wird es denn mal wieder so richtig Winter? Mag man den Wetterdiensten Glauben schenken, nicht mehr in diesem und auch nicht mehr im nächsten Jahr. Die Vorhersage ist: oft zu warm für Schnee und dafür nass von oben. Einhergehend damit: extreme Wetterwechsel. Die Stadt und der Bauhof in Hartha sind dafür ab...