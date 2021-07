32-Jähriger am Steigerhausplatz in Döbeln angegriffen

Döbeln

Der Kriminaldienst des Polizeireviers Döbeln ermittelt derzeit zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem am vergangenen Donnerstagabend ein 32-Jähriger durch einen Unbekannten am Steigerhausplatz niedergeschlagen und schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte sich der 32-Jährige auf einem Weg zwischen der Burgstraße und dem Steigerhausplatz an der angrenzenden Sporthalle allein aufgehalten. In der Folge war der unbekannte Täter aus einer Gruppe heraus zu ihm gelaufen und hatte ihn angesprochen. Anschließend schlug er den 32-Jährigen unvermittelt mit einem Gegenstand nieder und ging zu der Gruppe zurück, ehe diese in unbekannte Richtung verschwand. Der Geschädigte war anschließend zu einem Bekannten gegangen und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Zu dem unbekannten Angreifer ist derzeit nur bekannt, dass es sich um einen Mann mit einem dunkleren Teint handeln soll. Es werden Zeugen gesucht. Wer hat am vergangenen Donnerstag (22.07.2021) am Steigerhausplatz gegen 20.20 Uhr Beobachtungen gemacht, die mit der beschriebenen Tat in Verbindung stehen könnten? Wer kann weitere Hinweise zu dem Täter geben? Hinweise nimmt das Polizeirevier Döbeln unter 03431 659-0 entgegen.

Von Thomas Sparrer