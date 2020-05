Rossau

Am Sonntag ist ein 36-jähriger Autofahrer beim Versuch, eine Kollision auf de A4 zu verhindern, ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr kurz vor dem Parkplatz „Rossauer Wald“ in Fahrtrichtung Chemnitz. Die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz berichtet davon am Montag.

Demnach ist der Mann in seinem Mazda wohl nach links ausgewichen, als ein bisher unbekannter, dunkler Pkw von der mittleren vor ihn auf die linke Fahrspur zog. „Im weiteren Verlauf geriet der Mazda ins Schleudern, kam nach rechts von der Richtungsfahrbahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaun, überschlug sich mehrfach und blieb an einem Baum stehen“, beschreiben es die Beamten weiter. „Der 36-Jährige erlitt schwerste Verletzungen, denen er noch am Unfallort erlag.“

Unter anderem weil der Unbekannte ohne anzuhalten weiterfuhr, wird nun nicht nur wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, sondern wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Im Rahmen der Aufklärung wird nun zudem nach Zeugen gesucht. Wer also Angaben zum Unfall beziehungsweise zum unbekannten Fahrzeug – bei dem es sich um einen SUV oder Van handeln soll – und dessen Fahrer machen kann, kann sich ans Autobahnpolizeirevier Chemnitz unter der Telefonnummer 0371/874 00 wenden.

Von ap/DAZ