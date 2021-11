367 neue Corona-Fälle in Mittelsachsen, vier Menschen sterben

Mittelsachsen

367 neue Corona-Fälle im Landkreis meldet das Gesundheitsamt am Freitag. Seit Pandemiebeginn haben sich demnach insgesamt 31.409 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. In Mittelsachsens Krankenhäusern werden derzeit 74 (-2 im Vergleich zum Vortag) Corona-Patienten behandelt. Davon müssen 14 (-2) beatmet werden. Vier Menschen starben innerhalb eines Tages. Bisher sind 724 Menschen im Landkreis in Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Inzidenz im Landkreis steigt am Freitag auf 561,9 (+30,5).

Von DAZ