Wendishain

Einen Kindergarten in Wendishain gibt es schon seit 70 Jahren. Damals war die Einrichtung vor allem für die Kinder gedacht, die aus einer Bauernfamilie stammte. Unter dem Namen Pusteblume und mit der Adresse Am Asterberg 36a existiert die Einrichtung seit 50 Jahren. Am Freitag, 24. Mai, will die Kita Pusteblume dies gemeinsam mit allen ehemaligen Kindern und Mitarbeitern sowie Interessenten feiern.

Eigentlich war der Jahrestag der Kita Pusteblume bereits im Januar, doch haben sie es in den Sommer verlegt, um auch draußen feiern zu können. 1963 wurde der Grundstein gelegt und 1969 die Kita offiziell eröffnet. Vor 15 Jahren übernahm zudem die Kindervereinigung Leipzig die Trägerschaft der Wendishainer Kita. Seitdem hat sich einiges in der Einrichtung getan. Bis 2017 wurden in dem Haus die Sanierung der Fußböden und Waschräume erledigt. Ein Jahr später seien neue, maßangefertigte Garderoben hinzugekommen, wie Leiterin Ronny Liebau erzählt.

Clown Reiner soll Kinder belustigen

Grund genug am Freitag ab 15 Uhr vorbei zu schauen. „Die Feier kann man sich wie einen Tag der offenen Tür vorstellen“, erklärt Liebau. Neben Kuchen, dien die Kita dankbar von den Eltern für den Kuchenbasar annimmt, werde es viele Überraschungen für Kinder geben.

So böte die Feuerwehr Rundfahrten mit den Einsatzwagen an und der Landwirtschaftsbetrieb Wendishain stellt auf den Parkplatz der Kita einen Traktor der Marke Merlo aus. „Der ist bei den Kindern sehr beliebt“, erzählt Liebau. Dadurch müssten sich Besucher am Freitag einen anderen Parkplatz suchen. Auch eine Hüpfburg zum Austoben und Kinderschminken, um in eine andere Rolle zu schlüpfen, können die Kinder nutzen. Als Highlight konnte die Kita, Clown Reiner für das Fest ergattern. Diesen haben sie durch Spenden finanzieren können.

Von Nicole Grziwa