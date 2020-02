Großsteinbach

Ein gelber Radlader im Zeitwert von zirka 50.000 Euro ist vermutlich in der Nacht auf Donnerstag von einem Firmengelände im Mochauer Gewerbegebiet „Am Fuchsloch“ verschwunden. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, brachen die bisher Unbekannten das Zugangstor der Firma auf und entwendeten daraufhin das Gerät „Kramer 5035“. Laut Polizei liegt die Tatzeit zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch und 6.15 Uhr am Donnerstag. Die Beamten ermitteln nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Chemnitz telefonisch unter der Nummer 0371/387 3448 entgegen.

Von ap/DAZ