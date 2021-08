Hartha

Am Dienstag lief der Blutspendetermin des DRK in der Feuerwehr Hartha anders als geplant. Um 15 Uhr sollte die Aktion starten. Aber der LKW mit dem Team und Material aus Leipzig hatte eine Panne. Dadurch verschob sich der gesamte Zeitplan. Olivia Köcher, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK beim DRK Blutspendedienst Nord-Ost, versuchte die 45 Personen, die sich zuvor für einen Termin über das Portal terminreservierung.blutspende-nordost.de angemeldet hatten, zu erreichen. „Seit anderthalb Jahren gibt es das Portal. Es hilft uns, besser zu planen und die Leute müssen nicht so lange warten“, erklärt Köhler.

Treue Blutspender aus der Region

Auch Brigida Leitert aus Hartha ist eine halbe Stunde nach dem eigentlichen Start vor Ort. Sie ist seit vielen Jahren dabei. Doch bis sie spenden kann, dauert es noch. Olivia Köcher spricht sie auf die Ausnahmesituation an. Währenddessen kommen immer wieder Menschen, die Köcher nicht telefonisch erreichen konnte. Die Harthaerin, so wie einige andere auch, haben Verständnis und wollen später wiederkommen.

Im Hintergrund baut derweil das Team des DRK mit den Ehrenamtlichen vom DRK-Ortsverband Hartha die Liegen auf, stellt medizinisches Material bereit und natürlich auch ein paar Snacks und Getränke, damit der Kreislauf anschließend wieder in Schwung kommt. Mit etwa einer Stunde Verspätung startet die Aktion in Hartha. Michael Werner ist der erste Spender an diesem Tag. „Ich habe schon viele Jahre gespendet“, erzählt der Leisniger. Er komme, je nachdem wie es mit dem Schichtdienst passe, auch gerne nach Hartha.

Grillzange als Dankeschön

Das DRK bedankt sich mit einer Grillzange bei allen Spenderinnen und Spendern im August. Quelle: Sven Bartsch

Im Monat August hat das DRK Nord-Ost, das auch für Sachsen zuständig ist, ein Dankeschön organisiert. Für jeden Spender gibt es eine Grillzange. Michael Werner wusste davon nichts und freut sich über das Dankeschön. Doch das war nicht alles. An diesem Tag ist seine dreißigste Spende. Dafür gibt es noch einen Einkaufsgutschein dazu. Langsam kommen auch die nachbestellten Spender ins Feuerwehrhaus. Bis zum Abend konnte sich das DRK über 55 Blutkonserven freuen.

Ferienzeit oft Mangel an Blutkonserven

In der Ferien- und Urlaubszeit werden die Blutkonserven in den Krankenhäusern knapp. Das Problem ist den Blutspendediensten nicht neu, aber durch Corona verstärkt. „Die Pandemiebeschränkungen werden gelockert, die Menschen sind wieder mehr unterwegs“, so die Pressesprecherin des DRK Nord-Ost Kerstin Schweiger. Was erfreulich ist: „Im Verlauf der Pandemie konnten wir mehr Erstspendende begrüßen, insbesondere im Jahr 2020 zu Beginn der Pandemie.“ Wer aus einem Corona-Risikogebiet komme, dürfe auch nicht sofort danach Blut spenden. Doch der Bedarf an Blutkonserven steigt an: „Während des Lockdowns verschobene Eingriffe und Behandlungen werden jetzt zusätzlich zum Regelbetrieb nachgeholt“, so Schweiger.

Von Kathleen Retzar