Kriebthal.

Gegen 7.30 Uhr am Freitagmorgen ereignete sich der Unfall mit tödlichem Ausgang in Kriebethal an der Einmündung August-Bebel-Straße zur Robert-Koch-Straße. Dort stieß der VW-Transporter der zur Gemeinde Kriebstein gehört mit einer 59-jährigen Frau zusammen. Sie geriet unter das Fahrzeug und wurde eingeklemmt. Die zum Unfallort gerufene Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde musste mittels Luftkissen das Fahrzeug so ankippen, dass die Rettungskräfte dem Unfallopfer zu Hilfe kommen konnten. Die Frau erlag allerdings noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Während der Bergung wurde die Straße von der Polizei komplett gesperrt. Zum genauen Unfallhergang liegen noch kein Angaben vor.

Von obü/HS