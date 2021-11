600000 Euro? Was das Waldheimer Fledermausschloss tatsächlich kostet

Waldheim

Die Umgehungsstraße ist derzeit Waldheims Baustellenmeile. So lässt die Bahn das Diedenhainer Viadukt richten. Und auch der Freistaat betreibt eine Baustelle neben der Straße, die den Verkehr einschränkt. Da geht es unter anderem um Fledermäuse.

Mächtige Baustraße

Die Arbeiten am Diedenhainer Viadukt dauern länger, als geplant. Eigentlich wollte die Deutsche Bahn längst fertig sein. „Bei den Arbeiten am Viadukt handelt es sich um planmäßige Instandhaltungsarbeiten. Sie sollen bis zum Spätsommer dauern, nach jetziger Planung am 30. September abgeschlossen sein“, informiert eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf eine Anfrage der DAZ im Mai. Nun heißt es aus der Pressestelle des Logistikkonzerns: „Die Arbeiten am Diedenhainer Viadukt werden bis zum 30. November abgeschlossen sein.“

An drei Pfeilern lässt die Bahn Teile des Mauerwerks instand setzen. Wegen der Bauarbeiten regelt eine Ampel den Verkehr in diesem Bereich der Umgehungsstraße. Es gilt Tempo 30, was die Polizei auch ab und an kontrolliert und bei diesen Kontrollen schon Autofahrer festgestellt hat, die mächtig schnell durch die 30 gebrettert waren.

Bereits vor der Bahn-Baustelle ist die Fahrbahn eingeengt und es gilt ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde. Eine Baustraße zweigt von der S 36 ab. Mit Bauarbeiten an der Umgehungsstraße hat das alles aber nichts zu tun. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) lässt dort eine Unterführung sichern, die zur ehemaligen Bahnstrecke gehört. Auch für Fledermäuse lässt das Lasuv in diesem Zusammenhang bauen – eine Auflage des Naturschutzes. Wie ein Bürger in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Stadtratssitzung wissen ließ, würde das Fledermausschloss, das einige Waldheimer schon auf Englisch „Bat Castle“ nennen, 600000 Euro kosten.

Bei der Stadt war der Bürger mit seiner Anfrage aber an der falschen Adresse. Die richtige ist wie gesagt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Das ist eine Fachbehörde des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Kostet das „Bat Castle“ also tatsächlich 600000 Euro? „Die Gesamtkosten für die Schutzmaßnahmen für die Fledermäuse belaufen sich auf rund 30000 Euro“, sagt Franz Grossmann von der Stabsstelle Presse -und Öffentlichkeitsarbeit des Lasuv. Auch die Zahl 600000 Euro nennt Franz Grossmann – als Summe für die Gesamtbaukosten am Radweg.

Unsichere Konstruktion

So sah die Unterführung vor Beginn der Bauarbeiten aus. Quelle: Dirk Wurzel

„Der Radweg überquert hier mit einem Bauwerk einen außerorts gelegenen ehemaligen Wirtschaftsweg. Das Bauwerk besteht aus einem um 1900 errichteten Gewölbe, welches bereits einseitig durch eine Mauer verschlossen wurde und damit keiner Nutzung mehr unterliegt“, sagt der Lasuv-Mann. Auch wenn manche Waldheimer zweifeln, weil ja bis Ende der 1990er Jahre noch tonnenschwere Lokomotiven drüber gerollt seien, die Konstruktion ist nicht mehr sicher. „Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit und Standsicherheit für den Radweg sind mehr nicht gegeben. Es waren Durchfeuchtungen, starke Ausbrüche und Verwitterungserscheinungen zu erkennen“, sagt Franz Grossmann.

Wegen des schlechten baulichen Zustandes und dessen Entbehrlichkeit lässt das Lasuv das Gewölbe nun teilweise verfüllen. Aber die Entwässerung muss weiter gewährleistet sein, denn das Gewölbe funktionierte auch als Durchlass. Darum setzen die Bauarbeiter kastenförmige Fertigteile aus Stahlbeton in das Gewölbe. Das ist derzeit gut zu sehen. „Die Fertigteile bilden einen Durchlass mit einer lichten Breite von zwei Metern und lichten Höhe von drei Metern“, erläutert Franz Grossmann. Für Fledermäuse sind die Betonteile also nicht, sondern für das Wasser.

Die Flugtiere wohnten in der alten Unterführung. Darum musste das Lasuv Ersatz schaffen. „Im Durchlass werden verschiedene Fledermauskästen angebracht, die als Ersatzquartiere für entfallene potenzielle Spaltenquartiere dienen“, sagt der Lasuv-Sprecher. Noch bis Februar sollen die Arbeiten am „Bat Castle“, also dem Durchlass, der Verfüllung des Gewölbes und den Fledermauskästen, noch andauern.

Von Dirk Wurzel