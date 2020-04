Gewerbetreibende aus Ostrau und Umgebung, die aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage in Schieflage geraten, können sich an Bernd Sonntag wenden. Der Vorsitzende des Gewerbeverbandes hat ein offenes Ohr für all jene, die sich durch den Bürokratie-Dschungel der Antragstellung kämpfen müssen.