670 Kaninchen hoppeln nach Ostrau

Ostrau

Schon am Mittwoch bezogen rund 470 Tiere ihr neues Zuhause auf Zeit. Denn am Samstag und Sonnabend, 23. und 24. November, findet die Jahnatalschau im Vereinshaus an der Döbelner Straße in Ostrau statt. Züchter aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und anderen Bundesländern reisten bereits an, um am Wochenende ihre Tiere zu präsentieren.

Überwältigende Teilnahme

Veranstalter ist der Rassekaninchenzüchterverein Ostrau S 397. Marcus Langer, Kassierer und zweiter Vereinsvorsitzender, zeigte sich von der Vielzahl der angemeldeten Tiere überwältigt. „Das hat unsere Erwartungen weit übertroffen“, sagte er. Bereits zum 25. Mal ist auch die Sonderschau der Mecklenburger Schecken angeschlossen.

Schon am Donnerstagvormittag warfen die Preisrichter ein kritisches Auge auf alle Tiere. Erster Vereinsmeister wurde Marcus Langer mit Groß Chinchilla. Ihm folgten Andreas Horst mit Mecklenburger Schecke Blau-Weiß auf Rang zwei und Thomas Kretzschmar mit Hermelin Blauauge auf dem dritten Platz. „Es waren viele vorzügliche und sehr viele gut bewertete Tiere dabei. Die Qualität war wieder sehr hoch“, weiß Marcus Langer.

Austausch mit Züchtern

Für viele Züchter am wichtigsten ist der Austausch bei solch einer Veranstaltung. Ob untereinander oder mit den Besuchern und potenziellen Käufern der Tiere – zu Themen wie der optimalen Fütterung, der artgerechten Haltung oder auch dem derzeit umstrittenen Impf-Thema kann sich ausgetauscht werden.

Außerdem wartet wieder eine reichlich gefüllte Tombola auf die Besucher. „Für die Kinder steht nach dem Besuch der Ausstellung noch eine kleine Überraschung bereit, die sie mit nach Hause nehmen dürfen“, so Marcus Langer ohne aber zu viel zu verraten. Besonders beliebt waren im letzten Jahr die „Max und Moritz“-Kaninchenschlüsselanhänger. Weil die Nachfrage so groß war, wird es die auch dieses Jahr wieder für zwei Euro zu kaufen geben.

Verein verköstigt

Die Vereinsmitglieder und ihre fleißigen Mitstreiter sorgen wie gewohnt für die Verköstigung ihrer Gäste. Neben selbstgebackenem Kuchen und anderen Leckereien ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Die Ausstellung findet im Vereinshaus, Döbelner Straße 17, in Ostrau statt. Sie ist am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Von DAZ