68 Besucher und 1000 weiße Blüten im Roßweiner Wolfstal

Döbeln

Über einen gelungenen Saisonstart freuten sich am Wochenende die Roßweiner Heimatfreunde um Martina und Richard Thiele und StadtgärtnerIngolf Kirchsteinim Kamelienhaus. Fast 70 Besucher wollten allein im Sonnabend die ersten blühenden Kamelien bestaunen. Das sind fast doppelt so viele Besucher wie in anderen Jahren. Die älteste und größte der rund 30 Kamelien im zweitältesten Kamelienhaus Sachsens, steht bereits in voller weißer Blüte. Dazu sind an weiteren Pflanzen wie der Tricolor und Debbys zartrosa Blüten zu sehen. Knallrot blüht die Sorte Lipstick, Ende Februar/Anfang März stehen voraussichtlich die meisten der Pflanzen in voller Blüte. Bis 5. April geht die diesjährige Kameliensaison in Roßwein, Das Kamelienhaus ist dann immer am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Gruppen können sich auch nach Voranmeldung unter 0151/70110151 wochentags die Kamelienblüte ansehen.

Von Thomas Sparrer