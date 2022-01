68 Corona-Patienten in Kliniken Mittelsachsens – zweiter Omikron-Fall

Mittelsachsen

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise ist im Landkreis am Montag auf 55 689 gestiegen. Das sind 21 Fälle mehr als am Vortag und 438 Fälle mehr als am 30. Dezember. Das Gesundheitsamt informierte zudem über einen zweiten bestätigten Fall der Variante Omikron. Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Corona stehen, ist weiter gestiegen und beträgt in Mittelsachsen jetzt 867. In den Kliniken im Landkreis werden derzeit 68 Patienten stationär wegen Corona behandelt, davon 18 beatmet. Der Inzidenzwert beträgt 343,6.

Weitere Impfaktionen

An diesem und am kommenden Freitag bieten das Klinikum Döbeln und die Stadt Döbeln wieder eine Impfaktion an. Terminbuchung sind dafür über die Homepage der Stadt Döbeln unter www. doebeln.de möglich. Über die Telefonnummer 03431 579-292 besteht weiterhin die Möglichkeit, sich telefonisch anzumelden. Geimpft wird durch Ärzte des Klinikums jeweils von 15.30 bis 21 Uhr in Döbeln-Ost in den Praxisräumen im Haus Unnaer Straße 23 (über der Apotheke zum Riesenstiefel). Angeboten wird der Wirkstoff von Moderna. Der Zugang zu den Impfräumen ist barrierefrei, es steht ein Fahrstuhl zur Verfügung. Wer sich zu einer Erstimpfung anmeldet, erhält den Termin für die Zweitimpfung direkt vor Ort in der Impfstelle. Zum gebuchten Termin müssen Krankenversicherungskarte, Impfausweis, ausgefüllte Anamnese/Einwilligungserklärung und der Aufklärungsbogen mitgebracht werden. Diese können auch auf der Internetseite der Stadt heruntergeladen werden.

Von daz/obü