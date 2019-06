Kriebstein

„Es müssen viele Faktoren zusammenkommen, um am Ende eine so gutes Resümee ziehen zu können. Gutes Wetter ist dabei schon fest die halbe Miete“, teilte Michael Fuhse, Organisationsleiter der Oldtimerrallye Kriebstein, mit. Der Rest ist aber genauso wichtig: Der Austragungsort. „Dieser, die Jugendherberge Falkenhain, wurde von den Teilnehmern ausnahmslos als ideal beschrieben. Fahrerlager am Badesee, wo gibt’s das schon… Doch damit nicht genug, die Versorgung dort war top, egal ob Frühstück oder zur Abendveranstaltung“, gab Fuhse weiter bekannt.

Ein weiterer Faktor sei die Strecke und deren Ausschilderung. „Auch hier hatten wir als Veranstalter eine glückliche Hand. Selbst Teilnehmer aus der Region zollten uns Respekt, denn Sie kamen in Ecken ihrer Heimat, die sie noch nicht kannten“, so der Organisationsleiter.

„Hunger macht böse“ und dem zu Folge lag auf der Mittagsrast ein ganz besonderer Fokus. Mit dem Team der Seeterrassen Kriebstein konnten die Organisatoren der Rallye Maßstäbe setzen. „Ich selbst habe noch nie so gute Rinderzunge gegessen. Natürlich darf an dieser Stelle der Zweckverband Kriebsteintalsperre nicht unerwähnt bleiben. Dieser hat uns den Platz zur Verfügung gestellt und dafür Sorge getragen, das keine Busse die Sicht versperren, das Bild oder Foto trüben“, sagte Fuhse.

Zwischenstopp auf dem Gelände des Kloster Buch Quelle: Sven Bartsch

Der Mensch möchte auch immer gern ein Andenken mitnehmen, etwas Greifbares. Mit der Plakette der Oldtimerrallye, auf welcher eine Phänomen aus Zittau und das alte Strandgasthaus abgebildet ist, wurde auch dieser Wunsch erfüllt. Sicher trägt diese kleine Plakette nachhaltig zur Popularität der Veranstaltung und der Region um die Talsperre Kriebstein bei.

Viele Rallyeteilnehmer putzten nicht nur ihre historischen Karossen heraus. Quelle: Sven Bartsch

Zu guter Letzt war da noch die Abendveranstaltung, da ging die Party mit Vorführung von Benz Motorwagen und den Milkauer Schallmeien so richtig ab. Parallel liefen Bilder vom zurückliegenden Tag auf einer großen Leinwand. Jeder wartete gespannt auf sein Foto. „Unterm Strich ist uns diese Punktlandung gelungen und der Dank gilt allen, die dazu Beigetragen haben. Wir haben immer gesagt, wir machen weiter, wenn wir Spaß an der Sache haben. Dies war wieder der Fall und freuen wir uns schon jetzt auf die nächste Oldtimerveranstaltung an der Talsperre Kriebstein und an der Jugendherberge Falkenhain“, resümierte Fuhse.

Von DAZ