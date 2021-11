70 Euro Porto für Döbelner Stollen nach Australien

Döbeln

Dieser Döbelner Stollen wird Weihnachten sogar in Australien, Neuseeland und den Vereinigten Staaten vernascht. Darauf ist Franziska Seyffarth, Geschäftsführerin der Döbelner Bäckerei Konditorei Körner, richtig stolz. Seit Jahren verschickt das Döbelner Traditionsunternehmen das edle Backwerk im Auftrag der Kunden innerhalb Deutschlands und in alle Welt. Auch nach Italien, Österreich und in weitere Länder Europas gehen die Stollenpakete des Familienunternehmens auf die Reise zu den Freunden, Bekannten und Verwandten der Kundschaft. Der Stollen in Übersee und auf dem fünften Kontinent wird dabei ein richtig teures Weihnachtsgeschenk. Denn allein das Porto nach Australien kostet knapp 70 Euro, das Porto in die USA kostet über 50 Euro.

Von Ende September bis kurz vor Weihnachten werden in der Backstube des Unternehmens in Großweitzschen auch in diesem Jahr wieder aus 14 Tonnen Stollenteig etwa 9200 Körner-Stollen in verschiedenen Sorten gebacken und zum größten Teil natürlich in der Region Döbeln verkauft. Vier bis fünf Bäcker sind täglich ausschließlich in Handarbeit mit dem Stollen beschäftigt.

Gold für Stollen mit Geist

Seit dem Wochenende hat die Chefin des 1934 gegründeten Döbelner Familienbetriebes noch einen Grund mehr stolz zu sein. Neun seiner traditionellen Stollensorten stellte das Unternehmen in diesem Jahr wieder den strengen Qualitätsprüfern des Deutschen Brotinstitutes vor. Für alle neun gab es eine Bewertung mit dem Prädikat „sehr gut“. Der traditionelle Rosinenstollen, der Mandelstollen, der Schoko-Mandelstollen, der Nougatstollen und der Whiskystollen bekamen eine Goldmedaille für gleichbleibende höchste Qualität, weil sie mindestens seit drei Jahren hintereinander mit „sehr gut“ bewertet wurden. Erstmals ist damit auch der von Junior-Bäckermeister Patrick Seyffarth kreierte Whiskystollen mit Gold prämiert. Patrick Seyffarth hat ihn in diesem Jahr zum dritten Mal mit dem Prädikat „sehr gut“ bewertet bekommen. „Patrick weiß noch gar nichts von seinem Glück“, so die stolze Mutter. Denn er war übers Wochenende gerade in Zinnowitz auf Usedom auf einem Genuss-Event zum Stollen verkosten und verkaufen.

Stollentag in Großweitzschen

Verkauft wird der Stollen übrigens auch am Sonnabend am Produktionsstandort in Großweitzschen. Statt des Stollenmarktes gibt es nun schon zum zweiten Mal hintereinander coronabedingt nur einen Stollentag. Von 11 bis 18 Uhr gibt es neben Stollen an der weihnachtlich geschmückten Bäckerei auch Leckereien aus dem Holzofen, Quarkbällchen, Kaffee und Glühwein sowie den englischen Teekuchen nach dem Familienrezept von Opa Albert. „Der ist mein persönlicher Favorit“, verrät Franziska Seyffarth.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer