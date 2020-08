Westewitz

Ein Motorradfahrer (71) wurde am Sonntagnachmittag in Westewitz bei einem Unfall schwer verletzt. Der 71-Jährige befuhr mit seinem Motorrad der Marke Suzuki die Muldentalstraße in dorfauswärtige Richtung. Dabei kam er in einer Rechtskurve zu Sturz und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro, teilte die Polizei mit.

Von daz