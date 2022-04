73-Jähriger hat den Döbelner Obermarkt im Seniorenheim-Zimmer

Döbeln

Peter Klingberg hat schon viel erlebt in seinem Leben. Er reiste nach Andalusien, machte Urlaub in der Türkei, war in Ägypten, ist durch Marokkos enge Straßen spaziert. Denkt er an seinen Urlaub am Ballermann, ruft er „Halleluja“ und lacht. Peter Klingberg mag es, in Erinnerungen zu schwelgen. In seinem Kopf hat er alles abgespeichert. Bis vor sieben Jahren lebte er noch gemeinsam mit seiner Mutter in Döbeln-Ost. Und von einer Sekunde auf die nächste, änderte sich sein Leben schlagartig. In der Küche ihrer Doppelhaushälfte brach ein Brand aus. Das war im Juli 2014. Peter Klingberg und seine Mutter wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zuhause war wurde bei dem Brand völlig zerstört. Zurück konnten sie nicht mehr. Also zogen sie gemeinsam ins Seniorenhaus „Am Südhang“ in Technitz. Fünf Tage später stirbt die Mutter. All die Jahre haben sie das Leben miteinander geteilt, plötzlich ist da nur noch er.

Der Küchenherd löste den Brand im Juli 2014 aus. In die Doppelhaushälfte in der Blumenstraße in Döbeln konnten Peter Klingberg und seine Mutter nie wieder zurück. Quelle: Thomas Lieb (Archiv)

Doch die Schwestern und Pflegekräfte im Heim fangen ihn auf. Sie lassen nicht zu, dass er an der Trauer zerbricht. Trotzdem sitzt der Schmerz auch heute, mehr als sieben Jahre nach dem Brand und dem Tod der Mutter, noch tief. „Sie war so ein lieber und netter Mensch“, sagt Peter Klingberg über die Frau, die ihn sein Leben lang forderte, förderte und in allen Lebenslagen unterstützte. Mit ihr gemeinsam hat er die Welt entdeckt und ist an den Herausforderungen, die das Leben für ihn hatte, gewachsen.

Zurück zu altbekannten Orten

Heute ist das Technitzer Seniorenheim längst zu seinem Zuhause geworden. Sein Zimmer ist sein eigenes, kleines Reich. Die Schwestern und Pflegekräfte sind seine Familie. „Sie sind Engel“, sagt er. „Sie haben ein gutes, gutes Herz.“ Ganz besonders nah steht er sich mit Jenny Döring und Heidrun Kühne. Wenn er erzählt, dann kommen die Betreuungskraft und die Pflegeschwester ganz oft in seinen Geschichten vor. Mit ihnen will er auch bald wieder nach Döbeln fahren. Zurück zu den Orten, an denen er so oft schon war. Die Menschen treffen, die er so gut kennt. Er möchte seine alten Nachbarn besuchen, am Rathaus vorbeifahren und sich die neue Brücke anschauen. „Ich möchte sehen, was sich verändert hat“, sagt er, auch wenn es ihm schwer fällt, die Worte zu formen. Peter Klingberg ist körperlich angeschlagen. Sein ganzes Leben lang schon. Doch das hält ihn nicht und hielt in nie davon ab, an der Welt um sich herum so viel wie möglich teilhaben zu wollen.

Mit dem Coronavirus infiziert

Als er vor einigen Monaten ins Krankenhaus muss, infiziert er sich mit dem Coronavirus. Es erwischte ihn schwer. Der Weg zurück war lang. „Er konnte manchmal nur drei Schritte gehen, für mehr war er zu schwach“, erinnert sich Kerstin Grönke. Heute läuft er an guten Tagen ganz allein den Gang in seinem Wohnbereich entlang. „Er gibt sich so eine Mühe“, sagt sie. Peter Klingberg liebt es aus dem Fenster in seinem Zimmer nach draußen zu schauen. Dort hat er nicht nur einen weiten Blick ins Grüne, sondern auch auf den Parkplatz der Mitarbeiter. „Er kennt jedes Auto und weiß ganz genau, wann wir da sind. Ihm fällt sofort auf, wenn etwas anders ist als sonst“, sagt die Wohnbereichsleiterin.

Den Döbelner Obermarkt im Zimmer

Aufgewachsen in Döbeln kennt er jede Ecke, die Menschen hier und wie sich die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Döbeln war immer seine Heimat. Die Stadt bedeutet ihm viel. Weil er im Pflegeheim nur noch selten mit seinem geliebten Döbeln in Berührung kommt, dachten sich Kerstin Grönke und ihr Team eine Überraschung für den 73-Jährigen aus. Seit wenigen Wochen hat er Döbeln wieder ganz nah bei sich – auf einer riesigen Leinwand in seinem Zimmer. Über zwei Meter hoch ist das Bild vom Rathaus, das seitdem an seiner Wand hängt. Wenn er an dem kleinen Tisch in seinem Zimmer sitzt, ist es, als würde er mitten auf dem Döbelner Obermarkt sitzen. Ganz gezielt zeigt er auf ein Fenster am Rathaus. „Dort sitzt der Bürgermeister“, sagt er.

Als würde er direkt auf dem Obermarkt sitzen: Peter Klingberg vor dem über zwei Meter großen Bild vom Döbelner Rathaus, das in seinem Zimmer hängt. Quelle: Sven Bartsch

Peter Klingberg weiß eine Menge. Er interessiert sich für die unterschiedlichsten Dinge. Die großen und kleinen, die lauten und leisen Geschichten. Jeden Tag liest er die Zeitung. Er will wissen, was in seiner Heimat passiert. Der 73-Jährige hat sie nicht nur in seinem Kopf abgespeichert. Er schreibt sie auch auf. In seinem Zimmer steht eine alte Schreibmaschine, auf dem Fensterbrett liegt ein dicker Stapel weißer Blätter. Sie warten nur darauf, mit seinen Erinnerungen gefüllt zu werden. „Ich schreibe Romane“, erzählt der 73-Jährige.

Das Döbelner Rathaus im Rücken

Ein Ordner voll mit Wörtern, Geschichten und Dialogen steht im Schrank. Darin festgehalten ist, was er einst erlebte. „Ich weiß nicht, wie oft ich die Schreibmaschine schon zur Reparatur nach Döbeln geschafft habe“, sagt die Wohnbereichsleiterin. Jetzt steht die Schreibmaschine wieder parat, ein weißes Blatt ist eingespannt, die ersten Wörter finden sich schon darauf. Mit dem Döbelner Rathaus im Rücken tippt Peter Klingberg seine Erinnerungen aufs Papier. Und er hat noch so viel zu erzählen.

Von Stephanie Helm