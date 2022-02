734 Neuinfektionen mit Corona in Mittelsachsen

Döbeln

734 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus wurden am Mittwoch im Landkreis Mittelsachsen gemeldet. Die Zahl der Infektionen seit Pandemiebeginn stieg damit auf 67 383. Somit hatte fast jeder vierte Einwohner Mittelsachsens mittlerweile eine Corona-Infektion. Am Mittwoch wurden 26 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt, zwei auf Intensivstationen. Die Zahl der Todesfälle blieb konstant bei 970. Der Inzidenzwert laut RKI wurde am Mittwoch mit 1048,2 angegeben. Er ist leicht gesunken.

Von Thomas Sparrer