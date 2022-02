777 neue Corona-Fälle in Mittelsachsen

Mittelsachsen

Am Donnerstag meldet das Gesundheitsamt Mittelsachsen 777 neue Corona-Fälle im Landkreis innerhalb eines Tages. Demnach haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 68.160 Menschen nachweislich mit Corona infiziert. Die Zahl der Patienten, die wegen Corona in den Kliniken im Landkreis behandelt werden müssen, steigt auf 27. Das ist eine Person mehr als am Mittwoch. Die Zahl der beatmeten Personen bleibt dagegen gleich: Zwei Patienten sind so schwer erkrankt, dass sie beatmet werden müssen. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona sind nicht zu beklagen. Die Gesamtzahl in Mittelsachsen bleibt damit bei 970.

65 Prozent der Mittelsachsen geimpft

Der Inzidenzwert liegt laut Robert-Koch-Institut am Donnerstag bei 1030,9 und bleibt damit im Vergleich zum Vortag nahezu konstant. Anfang der Woche überschritt der Wert die 1000er-Schwelle. Die Impfquote im Landkreis Mittelsachsen liegt derweil bei 65,3 Prozent. Demnach haben 189.651 Menschen ihre Erstimpfung erhalten, 196.052 Männer und Frauen bekamen bereits ihre zweite Dosis. Insgesamt beträgt die Zahl der bisher verabreichten Impfungen demnach 385.703.

Hohe Inzidenz in Großweitzschen

Das größte Infektionsgeschehen (Stand: 16. Februar) gibt es derzeit in der Gemeinde Großweitzschen. In den letzten sieben Tagen infizierten sich 45 Einwohner. Bei einer Einwohnerzahl von 2715 ergibt das einen 7-Tage-Inzidenzwert von 1657,5. Auch in Leisnig stiegen die Infektionszahlen in den letzten Tagen an. 104 Menschen von insgesamt 8215 Einwohnern haben sich dort infiziert. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt in Leisnig bei 1266. In Döbeln gibt es 280 Coronafälle in den letzten sieben Tagen, in Zschaitz-Ottewig 14, in Hartha 72, in Ostrau 37, in Kriebstein 20, in Waldheim wurden 77 Fälle gemeldet und in Roßwein 58.

Von DAZ