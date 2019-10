8.000 Tonnen Salz im Lager: Mittelsachsen rüstet sich für den Winter

Mittelsachsen

Die Straßen im Altkreis Döbeln und darüber hinaus werden aktuell für den bevorstehenden Winter gerüstet. Während etwa am Harthaer Kreuz bereits die Schneestangen aus den Leitpfosten gezogen wurden, wird auch in den sechs Straßenmeistereien des Landkreises Mittelsachsen aufgerüstet. Einblick in das Arsenal lieferte der Tag der Winterbereitschaft am Mittwoch.

8.000 Tonnen Streusalz bereits im Lager

Mehr als 8.000 Tonnen Streusalz werden bereits in den Lagern der sechs Standorte bereitgehalten. „Weitere 12.000 Tonnen sind bereits vertraglich gebunden und können bei Bedarf jederzeit abgerufen werden“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes Mittelsachsen. In der vergangenen Saison lag der Streusalzverbrauch bei etwa 11.500 Tonnen. Durchschnittlich 119 Tage waren die sechs Straßenmeistereien im Kampf gegen die winterliche Witterung im Einsatz.

Einsatzbereit sind nach Angaben des Landratsamtes sowohl die Winterdienstfahrzeuge als auch die entsprechende Technik der verschiedenen Straßenmeistereien. Notwendige Reparaturarbeiten sind in der Amtswerkstatt in Hainichen erledigt worden.

Für den Einsatz stehen insgesamt 24 landkreiseigene Fahrzeuge von LKW über Unimog bis hin zum Multicar sowie 32 Fahrzeuge von vertraglich gebundenen Firmen bereit. „Wie viele Fahrzeuge am Ende für den Winterdienst eingesetzt werden, entscheiden die Schichtleiter und auch, ob gegebenenfalls schwerere Technik, wie Schleudern oder Fräsen einzusetzen sind“, sagt Dirk Schlimper, Referatsleiter Straßenbetriebsdienst und Bauwerksverwaltung.

Investition in neue Technik

Investiert hat der Landkreis für die kommende Saison in zwei neue Fahrzeuge: ein Zwei-Achs-LKW und ein Unimog im Gesamtwert von rund 460.000 Euro. Beide werden in Hainichen beziehungsweise Rochlitz eingesetzt. Aus dem Kreishaushalt sind zudem 150.000 Euro in die Freiberger Straßenmeisterei geflossen. Damit sind eine neue Soleerzeugungsanlage sowie zwei Lagertanks bezahlt worden.

In der Freiberger Straßenmeisterei sind zwei neue Lagertanks installiert worden. Quelle: Landratsamt Mittelsachsen

Im Blick gehalten müssen werden rund 1.600 Kilometer Bundes-, Staats- und Kreisstraßen. Auf einer Länge von rund 60 Kilometern werden noch bis Anfang November Schneezäune auf abgeernteten Feldern aufgestellt. „In der Regel dauert es bis zu drei Stunden, bis dieselbe Stelle vom Winterdienst befahren wird“, informiert das Landratsamt. Verlängern könne sich der Zeitraum etwa durch Staus oder liegengebliebene LKW. Bis zirka 22 Uhr sind die Fahrzeuge üblicherweise im Einsatz, bei Extremwetterlagen auch rund um die Uhr.

„Sie sind die ersten, die zu früher Stunde die verschneiten und glatten Straßen befahren. Sie leisten mit Ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag, um uns allen das Fahren im Winter zu erleichtern“, würdigte Dr. Lothar Beier ( CDU), erster Beigeordneter des Landrates, die Arbeit der Straßenmeistereien am Mittwoch in Freiberg.

Von André Pitz