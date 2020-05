800 Besucher nutzen ersten Klosterbucher Frischemarkt nach Corona

Klosterbuch

Wer zum ersten Markttag nach Corona im Kloster Buch die Befürchtung hatte, keinen Parkplatz zu bekommen, der konnte aufatmen. Der Ansturm hielt sich in Grenzen. Während die Gastgeber angesichts der Umstände zufrieden mit den schätzungsweise 800 Besuchern waren, hatten sich die Händler – natürlich – mehr erhofft. „Es ist ja nur ein Frischemarkt heute“, sagte Projektleiterin Rica Zirnsack vom Förderverein.

Sie stand mit anderen Mitgliedern am Eingang und ließ die Besucher kontrolliert auf das Gelände. Dort eine Maske zu tragen, war Pflicht, was die meisten Einkäufer auch ohne Murren akzeptierten. Diesmal durfte auch nur das Außengelände genutzt werden. Deshalb: „Wir haben von vorn herein nicht damit gerechnet, dass so viele kommen wie sonst.“ Um die 3000 Besucher sind das beim Bauernmarkt unter normalen Umständen. Doch auch wenn die Händler nicht so zufrieden gewesen sind, sehen sie es doch als Chance, dass es weitergeht.

Wie genau, das kann Rica Zirnsack heute auch noch nicht sagen. Der nächste Markt ist für den 13. Juni geplant. In welcher Größe er dann stattfindet, könne man nur nach Lage entscheiden.

Von Manuela Engelmann-Bunk