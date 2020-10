8000 Tonnen Salz gebunkert – Der Winterdienst ist bereit

Die Wintersaison rückt näher. Aus Sicht der sechs mittelsächsischen Straßenmeistereien könne es losgehen. „Die Technik ist über den Sommer gewartet, Verträge mit den Fremdfirmen abgeschlossen und die Routen festgelegt“, erklärt der zuständige Leiter des Referates Straßenbetriebsdienst und Bauwerksverwaltung Dirk Schlimper. Rund 8000 Tonnen Streusalz seien in den Meistereien beziehungsweise den zwei Außenlagern Naußlitz und Clausnitz eingelagert, bei Bedarf könnten bis zu 10.000 Tonnen geordert werden. „In der vergangenen Saison haben wir nur 4000 Tonnen gebraucht, aber wir setzen hier auf unsere langjährigen Mittelwerte für die Salzbestellung“, erklärt Schlimper.

60 Kilometer Zaun gegen das Schneechaos

Im Oktober und November würden auch Schneezäune aufgestellt. Sie hätten eine Länge von 60 Kilometern und kämen an einzelnen Abschnitten, die besonders von Schneeverwehungen betroffen seien, zum Einsatz. Parallel würden die Meistereien Schneestangen einsetzen. In den höheren Lagen der Straßenverläufe könne es durch den Einsatz von Schneepflügen und Schneefräsen zu hohen Schneeverwehungen und Schneeablagerungen kommen. Die Schneestangen sollen in diesen Fällen helfen, den Straßenverlauf anzuzeigen. Hinzu kämen 45 Streukästen, die an gefährlichen Steigungen oder in Kurvenbereichen bereitstehen würden und mit Splitt befüllt seien.

800.000 Euro für den Winterdienst

Erneut habe der Landkreis in diesem Jahr in die Technik der Meistereien investiert. Für den Winterdienst sei ein neues Fahrzeug angeschafft worden. Aber auch Mähgeräte, Radlader und Anhänger wären für rund 800.000 Euro gekauft worden. „Die Kosten teilen sich Bund, Land und der Kreis, schließlich betreuen wir Bundes-, Staats- und Kreisstraßen“, erklärt Dirk Hänel, der für die Technik zuständig ist. Rund 250 Kilometer umfasst das Zuständigkeitsgebiet einer Straßenmeisterei, im Winter werden die ersten Straßen ab 3 Uhr geräumt. Bis zu 32 eigene Fahrzeuge stünden dafür zur Verfügung, hinzu kämen noch 24 Fahrzeuge von Unternehmen, die den Landkreis bei der Aufgabenerfüllung unterstützen. „Ich wünsche den Fahrern stets einen unfallfreien Dienst und bedanke mich ausdrücklich für ihren Einsatz, denn sie leisten im Winter einen ganz wichtigen Teil für die Verkehrssicherheit“, so Landrat Matthias Damm. Er appelliert an die Autofahrer ihr Fahrverhalten stets der Witterung anzupassen und gegebenenfalls mehr Zeit einzuplanen.

Von DAZ