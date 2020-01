Leisnig

Am Donnerstagmittag geriet eine 83-jährige Autofahrerin mit ihrem Vehikel auf der Colditzer Straße in Richtung Chemnitzer Straße auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte sie in ein entgegenkommendes Auto. Dabei erlitt dessen 49-jährige Fahrerin schwere Verletzungen. „Die Colditzer Straße war zwischen der Chemnitzer Straße und Am Hasenberg für etwa zwei Stunden voll gesperrt“, teilt die Polizei dazu mit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Von ap/DAZ