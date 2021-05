Döbeln

Eine 85-jährige Frau, die am Montag über den Nettomarkt-Parkplatz an der Unnaer Straße in Döbeln lief, wurde dabei von einem rückwärts ausparkenden Pkw VW erfasst. Dabei erlitt die 85-Jährige nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei leichte Verletzungen. Ob am Auto Sachschaden entstand, ist bislang nicht bekannt.

Von daz