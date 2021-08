975 Jahre Zschaitz – ein kleines, feines Jubiläum

Zschaitz

„Wir haben alle keine Ahnung mehr wie das geht“, sagt Immo Barkawitz. Der Bürgermeister von Zschaitz-Ottewig meint das unbeschwerte Feiern abseits von Corona-Infektionszahlen und allem, was dazu gehört. Zwei Jahre ist es her, dass in dem kleinen Ort gefeiert wurde. Also so richtig. Das Dorf- und Vereinsfest musste in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge ausfallen. Gleiches gilt fürs Osterfeuer und auch die legendären Faschingsveranstaltungen bliesen die Zschaitzer ab. Lediglich das Sommerkino konnte stattfinden. Am heutigen Freitag, 13. August, startet die dritte Runde in diesem Jahr. Gezeigt wird „Hot Shots! – Die Mutter aller Filme“.

Eine Veranstaltung wollen die Zschaitzer dann aber doch unbedingt in diesem Jahr feiern. Es ist das 975-jährige Jubiläum des Ortes. „Eigentlich wollten wir unser Jubiläum zusammen mit dem Dorf- und Vereinsfest feiern“, sagt Immo Barkawitz. Stattdessen hält es die Gemeinde etwas kleiner. Anstatt ein ganzes Wochenende die Puppen tanzen zu lassen, konzertiert sich alles auf den Sonntag, 15. August. „Wir wollen im Naherholungszentrum ein bisschen feiern und endlich mal wieder zusammen sitzen.“

Vor 975 Jahren wurde das kleine Örtchen Zschaitz das erste Mal erwähnt. Dass dieses Jubiläum gefeiert wird, kündigt ein Transparent im Ort an. Quelle: Sven Bartsch

Von 10 bis 16 Uhr soll das passieren. Den Startschuss gibt das Frühschoppen. Ab 11 Uhr gibt es einen geführten Waldrundgang für Kinder mit dem Junior vom Bürgermeister. Ab 13 Uhr können sich die Jungen und Mädchen auf dem Trimm-Dich-Pfad austoben. In zwei Gruppen gibt es einen Wettkampf. Ab 14 Uhr schauen die Erzieherinnen und Erzieher der Kindertagesstätte „Waldspatzen“ aus Lüttewitz vorbei. Bei ihnen gibt es Kinderschminken und verschiedene Spiele. Außerdem lädt eine Traktor-Hüpfburg zum Toben ein. Eine Band wird nicht spielen. „Das war so kurzfristig nicht mehr machbar“, sagt Immo Barkawitz. Musik wird es trotzdem geben, genauso wie was zu Trinken und Leckereien. Auf dem Trockenen muss also niemand sitzen.

Quasi als Countdown für das große Jubiläum schreiben Christian Winkler und Volker Bromme schon seit Anfang des Jahres jeden Monat ein Stück Geschichte von Zschaitz im Amtsblatt nieder. Offiziell war das Jubiläum sogar schon, denn Zschaitz wurde erstmals am 4. Juli vor 975 Jahren erwähnt.

Von Stephanie Helm