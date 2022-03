999 Neuinfektionen in Mittelsachsen seit Mittwoch

Döbeln

In Mittelsachsen ist die Inzidenz weiter um 46,1 auf 1029,6 gesunken. Doch es gibt gegenüber Mittwoch auch 999 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Landkreis. Damit haben seit März 2020 bereits 76150 Menschen im Landkreis eine Corona-Infektion durchgemacht. 971 Menschen sind daran gestorben. Die Zahl der Verstorbenen hat sich zum Vortag nicht erhöht. In den Krankenhäusern im Landkreis werden aktuell 52 Corona-Patienten behandelt. Das sind vier weniger als am Vortag. Beatmet werden müssen zwei Patienten, einer weniger als am Vortag.

Von Thomas Sparrer