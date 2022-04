Hartha/Leisnig

Die Schilder sind schon gestellt und verheißen nichts Gutes. Autofahrer müssen große Umwege einplanen. In der kommenden Woche wird die Verbindungsstraße zwischen Hartha und Leisnig für Bauarbeiten voll gesperrt werden – riesige Umwege mit viel Zeitverlust drohen.

Straßendecke schadhaft

Es betrifft an der Staatsstraße S36 zwischen Hartha und Leisnig konkret die Ortslage Gersdorf. Dort hätten sich in der Straßendecke an mehreren Stellen Risse gezeigt, informiert Ronald Fischer vom Bau- und Ordnungsamt der Stadtverwaltung Hartha. Deshalb müsse die Straßendecke saniert werden. Baulastträger ist jedoch nicht die Kommune, sondern der Freistaat Sachsen. Die Schilder für die Umleitung sind schon aufgestellt.

Die Schilder für die Umleitung sind schon aufgestellt. Quelle: Steffi Robak

Nicht zum ersten Mal Nachbesserung

Erledigt werden die Arbeiten vom Dienstag, 19. April, bis zum Freitag, 29. April. Da die Straße in der Ortslage Gersdorf dafür voll gesperrt wird, müssen Autofahrer eine Umleitungsstrecke nutzen. Nicht zum ersten Mal muss an der Straße nachgebessert werden. In Minkwitz betraf es die Gullideckel.

Umleitung muss Schwerlastverkehr fassen

Franz Grossmann von der Pressestelle des Landsamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) erläutert, warum die Umleitung so weiträumig ist: „Vor allem für den Schwerlastverkehr ist es wichtig, dass die Umleitung den Verkehr auch fassen kann.“ Schon für den Bau der Straße war diese großräumige Umleitungsstrecke gewählt worden – zum Unverständnis der Autofahrer. Die S36 ist für die gesamte Region der Zubringer zur Bundesautobahn 14, Anschlussstelle Leisnig.

Umweg über Döbeln

Die Umleitung führt von Hartha aus über die B175 bis Döbeln, dort auf die B169 in Richtung Riesa, dann ab Döbeln beziehungsweise Zschepplitz über die S34, Naunhof, Naundorf, Fischendorf bis nach Leisnig. Auf der dortigen Umgehungsstraße, der S36, endet die offizielle Umleitung. Für die genutzten Straßen fungiert der Freistaat als Baulastträger.

Unmut der Bewohner in den Dörfern

In der Bauzeit der Straße bis Sommer 2015 hatten viele ortskundige Fahrzeugführer nicht die ausgeschilderte Umleitung genutzt, sondern nicht als Umleitung ausgewiesene Nebenstrecken durch benachbarte Dörfer. Navigationsgeräte tun dazu ihr Übriges. Dies rief schon damals den Unmut der dortigen Bewohner wegen der plötzlichen Verkehrsbelastung hervor.

Zerfahrene Dorfstraßen

Auch besteht dadurch die Gefahr, dass an den oft schmalen Dorfstraßen Schäden entstehen, zum Beispiel die Straßenbankette kaputt gefahren werden. In der Vergangenheit führte das zu der Diskussion zwischen Kommunen und dem Freistaat, ob dann nicht der Freistaat für die Kosten der Schadensbehebung aufkommen muss.

Neue Asphaltschicht nötig

Grossmann sagt zum Bauprojekt: „In dem genannten Bereich muss die oberste Fahrbahnschicht, die Asphaltdeckschicht, erneuert werden. Es handelt dich um eine oberflächliche Deckensanierung. Bis Monatsende sollen die Arbeiten erledigt sein.“

Mängelbeseitigung auf Kosten der Baufirma

Die Arbeiten laufen als Mängelbeseitigung innerhalb der Gewährleistungszeit. Erledigt wird der Auftrag von dem Unternehmen, welches die Straße 2015 gebaut hat. Dem Freistaat als Baulastträger entstehen deshalb keine Kosten. Ob die gleichen Mängel auch am Straßenbelag außerhalb der Ortslage Gersdorf festzustellen waren, konnte Grossmann nicht sagen.

Von Steffi Robak