Mutzschen/Leipzig

Nach einem Unfall mit drei Lastwagen ist die Autobahn 14 in Höhe Leisnig in Richtung Magdeburg seit dem Morgen voll gesperrt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verlor ein Lkw am Dienstagfrüh auf der A14 zwischen Mutzschen und Leisnig seinen Anhänger. Zwei weitere Lkw versuchten daraufhin zu bremsen. Alle drei Lkw sowie der Anhänger stehen nun quer auf der Fahrbahn. Es gibt keine Verletzten.

In Richtung Leipzig sind beide Spuren gesperrt und in Richtung Dresden ist wegen Fahrzeugteilen auf der Fahrbahn eine von zwei Spuren gesperrt. Nach Angaben des Verkehrswarndienstes staute sich der Verkehr am Morgen bis Nossen-Ost auf zehn Kilometern Länge. Richtung Leipzig wurde eine Umleitung empfohlen über Bockelwitz, Polkenberg, Zschockau, Zschoppach und Ragewitz.

Probleme auch auf der A4, A9 und A72

Der Wintereinbruch mit Neuschnee in der Region sorgte am Morgen vielerorts für Probleme auf den Straßen. Nach Polizeiangaben gab es wegen Schneefalls und überfrierender Nässe zahlreiche Unfälle, vor allem auf der A14 im Bereich Döbeln. Auch auf der A4, der A9 und der A72 staute sich nach Zusammenstößen der Verkehr.

Auch Leipzig war am Dienstagmorgen in ein weißes Kleid gehüllt. Den Tauben am Mendebrunnen auf dem Augustusplatz scheint das wenig auszumachen. Quelle: Andre Kempner

Bereits am Montagabend hatten sich innerhalb von einer Stunde auf der schneeglatten A4 im Landkreis Zwickau drei Unfälle ereignet. Verletzt wurden dabei eine 46-jährige Autofahrerin und ihre zwölf Jahre alte Beifahrerin. Wie die Polizei mitteilte, stieß die Frau zwischen den Anschlussstellen Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand mit ihrem Wagen gegen die Leitplanke. Sie und ihre junge Mitfahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Von LVZ/dpa/nöß