Leisnig

Neulich war wieder die Polizei im AJZ. „Dabei war doch abgesprochen, dass wir zum Hoffest bis um früh Eins Musik spielen dürfen. Außerdem haben wir die Nachbarschaft informiert“, ärgerte sich Robin Reg’n im Leisniger Stadtrat. Der AJZ-Vereinsvorsitzende stellte dort den Rechenschaftsbericht des Vereins vor. Im großen und ganzen eine positive Bilanz.

„Ihr seid auf gutem Wege“

„Solche Probleme werdet ihr immer mal haben“, sagte CDU-Stadtrat Hansjörg Oehmig dazu versöhnlich. Er äußerte sich wohlwollend über die Arbeit des Vereins. „Es hat mich sehr angetan, wenn das alles so ist“, sagte er und bedauerte, dass einige Stadträte häufig beim AJZ waren, als es schlecht lief und jetzt, wo es besser läuft, nicht. „Ich freue mich, einen Rechenschaftsbericht von Euch zu hören, der sehr beeindruckend ist“, sagte Hans-Hermann Schleußner (Wählervereinigung Stadt und Land). „Ihr seid auf gutem Wege, macht weiter so“, gab Angelika Didrigkeit (Linke) den jungen Leuten mit auf den Weg. Sie hatte sich als Stadträtin immer sehr für das AJZ eingesetzt.

Breites Engagement

Zum Skaten kommen derzeit sogar Leute aus Chemnitz ins AJZ – so attraktiv ist die neue Anlage. Auch Konzerte veranstaltet der Verein, neun waren es 2018. „Wir holen Bands aus der ganzen Welt nach Leisnig“, sagte Robin Reg'n. Auch an den Stolpersteinen, die zum Gedenken an die ermordeten Juden im Leisniger Pflaster liegen, halten die Vereinsmitglieder am 9. November eine symbolische Mahnwache. „Da ist Herr Goth immer dabei“, lobte der AJZ-Chef Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU). Der AJZ-Verein hat zudem wachsenden Zulauf. Bis jetzt sind 18 neue Mitglieder in den Verein eingetreten, der nun 58 Mitglieder hat. Die mobile Jugendarbeit des Regenbogenbus Chemnitz ist Träger des AJZ. Das Zusammenspiel mit den Sozialarbeitern funktioniere super, sagt der AJZ-Vorsitzende. Skaten und Konzerte sind nicht alles, was der Verein anbietet. Ehrenamtliche geben zum Beispiel Gitarrenunterricht und Selbstverteidigungskurse. Die Helferinitiative „Ankommen und Bleiben in Hartha-Leisng“ für Asylbewerber ist ebenfalls beim AJZ angesiedelt. Sie organisiert Begegnungen und hilft den Flüchtlingen bei Behördengängen.

Neubau für AJZ im Gespräch

Aber auch einige Kritikpunkte sprach Robin Reg’n an. So gibt es ein Problem beim Abfluss des Abwassers, ein Dachfenster ist undicht und das WC haben die AJZler selbst repariert – immerhin hat die Stadt das Material gestellt. „Das Abflussproblem zu lösen, liegt bei uns nicht am Nicht-Wollen. Wenn der Eigenbetrieb Abwasser die Hebeanlage an der Karl-Zimmermann-Turnhalle baut, wird das Problem mit der Toilettenanlage mit erledigt“, sagte Bauamtsleiter Thomas Schröder. „Das kommt in Ordnung.“ Er sprach auch ein spezielles Förderprogramm an, dessen Gebietskulisse die Stadt erweitert hat. Wenn es dafür Fördergeld gibt, will Leisnig für das AJZ neu bauen. Bis 2025 läuft das Programm, gut möglich, dass bis dahin was passiert. „Ich habe noch eine Bitte. Sprecht mit uns alles ab, was ihr dort selber baut. Nicht, dass es ihr es wieder abreißen müsst“, sagte der Bauamtsleiter.

Von Dirk Wurzel