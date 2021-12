Ab Januar in Mittweida: 100 Impfungen pro Tag möglich

Region Döbeln

Die Inzidenz im Landkreis Mittelsachsen sinkt zunächst weiter: Am Montag liegt sie laut RKI bei 507,5 (-8,6). Dafür ist die Zahl der stationär behandelten Corona-Patienten wieder gestiegen und liegt jetzt bei 104 (+8), wobei 22 von ihnen beatmet werden müssen (-3).

Ab Januar Impfen im Krankenhaus

Ab Dienstag, 4. Januar 2022, wird das Klinikum Mittweida Corona-Schutzimpfungen für Jedermann ab 18 Jahren anbieten. Kurzerhand wurde dafür die Station im Erdgeschoss des Gebäudes der ehemaligen Kinder- und Jugendpsychiatrie in eine öffentliche Impfstelle verwandelt.Da sich die Impfstelle in einem vom Klinikbetrieb räumlich abgetrennten Bereich befindet, erfolgt der Zugang ausschließlich von der Gabelsberger Straße aus (nicht über den Haupteingang des Klinikums Mittweida). Impftage sind jeweils Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in der Zeit von 12 bis 18 Uhr im Fünf-Minuten-Takt. Pro Impftag sind bis zu 100 Impfungen in Form von Erst-, Zweit- und Drittimpfun-gen gegen Corona möglich. Verimpft wird vorzugsweise das Vakzin von BioN-Tech/Pfizer – je nach Verfügbarkeit.

Wer sich impfen lassen möchte, hat ab Mittwoch, 15 Uhr, die Möglichkeit, über einen Link auf der Website der LMK (www.lmkgmbh.de) bzw. direkt zum Online-Terminbuchungsportalhttps://mitdenken.sachsen.de/-7C3VnpLAzu gelangen. Die Terminbuchung erfolgt ausschließlich online auf diesem Internet-Portal. Telefonische An- und Abmeldungen sind nicht möglich. Terminstornierungen sind ebenfalls ausschließlich online vorzunehmen. Alle verfügbaren Termine werden im Portal angezeigt. Am laufenden Tag können freie Termine (auch für den Nachmittag) bis 12 Uhr gebucht werden. Falls eine Terminbuchung nicht möglich ist, sind alle Termine ausgebucht. Es werden jeweils donnerstags neue Termine freigeschaltet.In den Räumlichkeiten der Impfstelle steht nur begrenzter Warteraum zur Verfügung. Die gebuchte Zeit ist unbedingt einzuhalten, jedoch sollte man auch nicht zu früh erscheinen, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Für den Impftermin werden folgende Dokumente benötigt: Gesundheitskarte, Terminbestätigung, Impfausweis, Mund-Nasen-Schutz, Anamnese- und Einwilligungsbogen, Aufklärungsmerkblatt. Der Anamnese- und Einwilligungsbogen sowie das Aufklärungsmerkblatt sind auch über einen Link auf der LMK-Website zu finden und sind möglichst ausgefüllt zum Termin mitzubringen.

Von daz